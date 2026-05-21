La UC ratificó su once inicial para el duelo por la fase de grupos de Copa Libertadores. Será vital en la lucha por la clasificación.

Universidad Católica tiene todo listo para recibir a Barcelona de Guayaquil por la quinta fecha del grupo D de Copa Libertadores. La escuadra precordillerana debe ganar para seguir con vida en el certamen continental.

Para ello, Daniel Garnero alineó lo mejor disponible en su esquema titular. El DT realizó una importante modificación y ratificó a una de sus principales figuras desde el arranque en el Claro Arena.

¿Qué pasó? En primera instancia, el estratega lanzó a la cancha a Daniel González en desmedro de Juan Ignacio Díaz. Este último se resintió de un problema muscular y se ausentará en Las Condes.

Por otro lado, Fernando Zampedri estará desde el pitazo inicial en San Carlos de Apoquindo. A pesar de su grave golpe en el rostro contra Deportes Limache, el goleador histórico de la UC comandará la ofensiva.

En el resto del equipo, no se aprecia mayor cambio. Cabe consignar que en la previa del compromiso, Universidad Católica marcha en la tercera posición con siete puntos. Está bajo Boca Juniors por diferencia de goles (2 vs. 1).

Universidad Católica va por una victoria de la mano de Daniel Garnero. (Imagen: Photosport)

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La formación de Universidad Católica contra Barcelona

El once de la UC será con: Vicente Bernedo; Sebastián Arancibia, Branco Ampuero, Daniel González, Eugenio Mena; Fernando Zuqui, Jhojan Valencia, Jimmy Martínez; Clemente Montes, Fernando Zampedri y Justo Giani.

Dicho enfrentamiento, válido por la quinta fecha de la fase de grupos de Copa Libertadores, se disputará este jueves 21 de mayo. Comenzará a las 20:30 horas en el Claro Arena.

En síntesis:

El director técnico Daniel Garnero definió la alineación titular de Universidad Católica ante Barcelona.

definió la alineación titular de ante Barcelona. El delantero histórico Fernando Zampedri comandará la ofensiva cruzada tras superar un golpe en el rostro.

comandará la ofensiva cruzada tras superar un golpe en el rostro. El partido de Copa Libertadores se disputará este jueves 21 de mayo en el Claro Arena.