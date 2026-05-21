El exdelantero de Colo Colo no da más de emoción por el gran presente de su hija, hoy figura de la cantera alba y de La Roja.

Carlos Muñoz es uno de los últimos grandes goleadores que logró ver el fútbol chileno. Sin embargo, ninguna de esas alegrías se compara con la emoción que sintió hace algunos días viendo a su hija, Catalina Muñoz, convertir el agónico gol que clasificó a Chile al Mundial Sub 17.

La Roja femenina aseguró su presencia en la próxima Copa del Mundo de la categoría gracias a un tanto decisivo de Catalina, una escena que el actual delantero de Magallanes vivió desde una posición muy distinta: como padre.

En conversación con Minuto 90, el exdelantero de Colo Colo confesó que el momento lo marcó profundamente y reconoció que nunca había sentido algo similar en el fútbol: “Cuando veo a Cata frente al arco quedé congelado… cuando veo que el balón entra, sin duda, es el gol que más he gritado en mi vida”.

El atacante explicó que, pese a haber vivido momentos importantes durante su trayectoria profesional, ninguno se compara con ver triunfar a su hija representando a Chile en una instancia tan trascendental.

Carlos Muñoz: “Ha sido una de las sensaciones más lindas que me ha dado el fútbol”

El goleador profundizó sobre la emoción que significó presenciar el histórico tanto de Catalina Muñoz, autora del gol que selló la clasificación mundialista de la Roja Sub 17: “He hecho goles lindos, goles importantes, pero el hecho de ver a tu hija en una instancia tan linda, gritar ese gol para mí ha sido de las sensaciones más lindas que me ha dado el fútbol”.

Carlos Muñoz no da más de emoción por su retoña.

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Las palabras reflejan un momento especial para la familia Muñoz, donde la pasión por el fútbol pasó de generación en generación y terminó regalando una escena inolvidable: un padre que alguna vez hizo vibrar estadios, hoy emocionado por el gol más importante de su vida… anotado por su hija.

Con la clasificación asegurada, Catalina Muñoz ahora apunta al Mundial Sub 17, mientras su padre seguirá alentando desde fuera de la cancha, esta vez como el hincha más orgulloso.

DATOS CLAVE

Catalina Muñoz anotó el gol decisivo que clasificó a Chile al Mundial Sub 17.

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El delantero Carlos Muñoz afirmó que ese tanto fue el que más gritó en su vida.