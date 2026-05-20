Papá de Diego Sánchez chocho por el gran presente de su hijo y Coquimbo Unido: “El equipo está aceitado”

El papá de Diego Sánchez habló de lo que ha sido el gran presente de Coquimbo Unido.

Coquimbo Unido logró una importante victoria dentro de la Copa Libertadores, en donde los ‘Piratas’ lograron sumar tres puntos claves para buscar avanzar a la próxima ronda tras vencer por 3-0 a Deportes Tolima en la cuarta región.

Tras este gran presente de Coquimbo Unido, Gustavo Sánchez, el padre del portero ‘Pirata’, Diego Sánchez, conversó en exclusiva con Bolavip Chile y habló del gran presente del equipo y su hijo en lo que va de este 2026, algo que lo tiene muy alegre.

“El equipo está funcionando, está aceitado. (Sánchez) Tuvo un tapadón ahí a boca de jarro, un buen reflejo”, parte señalando Sánchez.

Siguiendo en aquello, el papá del ‘Mono’ confiesa que dentro de la familia hay mucha felicidad por el gran momento que vive su hijo Diego y Coquimbo Unido, en la que siguen haciendo historia con esta gran actuación a nivel internacional.

Sánchez ha sido gran figura en Coquimbo | Foto: Photosport

“Estamos felices todos, la Mamá, los niños, se está dando todo para que pongan otra historia más en Coquimbo Unido”, declaró.

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Concluyendo, Sánchez comenta que hoy en día se mantiene a full la competencia dentro de Coquimbo Unido, en donde los dirigidos por Hernán Caputto han dejado todo para poder mantenerse vivos en todas las competencias, algo que han conseguido hasta hoy.

“Ojalá sea así, es lo que queremos todos, está funcionando muy bien, el que entra lo hace casi mejor que el que sale, están todos con ganas, se ve en los entrenamientos, yo veo los entrenamientos y conversó con Hernán (Caputto)”, cerró.

En Síntesis

Coquimbo Unido venció por 3-0 a Deportes Tolima en la Copa Libertadores.

venció por 3-0 a Deportes Tolima en la Copa Libertadores. Diego Sánchez destacó con su rendimiento en el arco, según declaró su padre Gustavo Sánchez.

destacó con su rendimiento en el arco, según declaró su padre Gustavo Sánchez. Hernán Caputto mantiene al plantel con alta competencia interna para disputar los torneos actuales.