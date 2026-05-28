El elenco "Pirata" remató como líder de su grupo tras finalizar la fase de grupos. Ahora, espera por su rival en octavos.

Coquimbo Unido cerró la fase de grupos de la Copa Libertadores con una derrota por 1-0 ante Nacional en el Gran Parque Central, pero igualmente celebró en grande. Pese a caer en Montevideo, el elenco “Pirata” logró quedarse con el liderato del Grupo B gracias a los 10 puntos que cosechó a lo largo del certamen continental.

El cuadro aurinegro sufrió en Uruguay y no pudo aprovechar que jugó todo el segundo tiempo con un hombre más tras la expulsión de Tomás Viera en el cierre de la primera parte. Nacional había encontrado la ventaja tempranamente con un gol de Maximiliano Gómez a los 6 minutos y luego resistió los intentos del elenco chileno.

A pesar de la derrota, la campaña de Coquimbo Unido fue histórica. Los dirigidos por Hernán Caputto superaron a Deportes Tolima, que igualó sin goles ante Universitario y terminó segundo del grupo con ocho unidades. Así, los coquimbanos avanzaron directamente a los octavos de final del torneo más importante del continente.

Coquimbo Unido ya conoce a sus posibles rivales en octavos de final de Copa Libertadores.

El elenco de la Cuarta Región se instala entre los 16 mejores equipos de América y ahora espera rival para la ronda eliminatoria, manteniendo viva la ilusión de seguir haciendo historia en la Copa Libertadores.

Los posibles rivales de Coquimbo Unido en octavos de final

Con el cierre de casi todos los grupos ya definido, Coquimbo Unido ya conoce a los equipos que podrían cruzarse en los octavos de final de la Copa Libertadores.

Publicidad

Los posibles rivales del cuadro “Pirata” que quedaron segundos en sus grupos son:

Estudiantes de La Plata

Deportes Tolima

Fluminense

Cruzeiro

Platense

Palmeiras

Mirassol

Rosario Central

Aún resta por definirse el segundo clasificado del Grupo D, por lo que la lista definitiva de posibles adversarios todavía no está completamente cerrada.