El ex Colo Colo se refirió a su regreso a las citaciones en la Selección Chilena, luego de un gran primer semestre en Argentinos Juniors.

Esta semana comenzaron los trabajos en la Selección Chilena para los amistosos contra Portugal y la República Democrática del Congo, donde una de las sorpresas fue el regreso del arquero Brayan Cortés.

El Indio no había sido tenido en cuenta por el entrenador Nicolás Córdova tras el cierre de las Eliminatorias para el Mundial 2026, pero ahora tuvo un verdadero renacer en el arco de Argentinos Juniors.

Este martes, el ex Colo Colo atendió a los medios de comunicación en el Complejo Deportivo Juan Pinto Durán, donde se refirió al periodo que estuvo fuera del Equipo de Todos.

“Si no estuve viniendo a la Selección será por una razón, y solamente como jugador a uno le toca agachar la cabeza, hacerlo mejor en el club para volver nuevamente a lo que es la Selección, porque acá están los mejores. Obviamente uno siempre quiere estar acá, es todo, pero toca a veces agachar cabeza, trabajar, hacerse más fuerte, aprender ciertas cosas y ahora solamente me queda disfrutar, aprovechar esta nueva oportunidad que se está dando”, comenzó diciendo.

Brayan Cortés en su regreso a la Selección Chilena. (Foto: Jonnathan Oyarzún/Photosport)

Baryan Cortés y su salida de Colo Colo

También tuvo palabras para el año que ha tenido en el extranjero, tras haber salido a préstamo desde Colo Colo hacia Peñarol y ahora en Argentinos Juniors.

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“Obviamente busqué mucho tiempo salir hacia el extranjero, se está dando, se dio, uno siempre quiere buscar lo mejor para uno y eso lo decide cada jugador”, expuso.

“Creo que estos meses han sido desde que salí de Colo Colo, prácticamente un año, han sido muy buenos dentro de todo me han hecho crecer como persona, como jugador, madurar mucho más. Tal vez me faltaba ese pequeña madurez que me estaba faltando en el arco. Ahora me siento muy bien, un buen presente”, completó el iquiqueño.

Finalmente, el portero de 31 años confirmó que le dolió un “poquito” no haber sido considerado en la primera parte de este nuevo proceso en la Selección.

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¿Cuándo son los amistosos de Chile?

La Selección Chilena visitará a Portugal el sábado 6 de junio a las 13:45 horas en el Estadio Nacional de Oeiras. Luego, La Roja enfrentará a RD Congo el martes 9 de junio a las 10:00 horas en España.

En síntesis