Fútbol chileno hoy: los dos partidos de Liga de Primera 2026 que van por TV

La Liga de Primera regresa tras los encuentros por la Copa de la Liga con dos atractivos partidos en simultáneo.

La Liga de Primera 2026 vuelve a escena tras el parón por la Copa de la Liga 2026, reactivando la competencia en un momento importantísimo del calendario nacional.

Con varios equipos todavía ajustando cargas y recuperando ritmo competitivo, la Fecha 12 aparece como una prueba inmediata para medir en qué nivel se encuentra cada club del fútbol chileno.

La cartelera con dos partidos de la Liga de Primera

Uno de los encuentros programados para este viernes será el que animarán Coquimbo Unido y Audax Italiano, duelo fijado para las 20:00 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

El conjunto Pirata intentará hacerse fuerte en casa para meterse de lleno en la parte alta de la tabla, mientras que los itálicos llegan con la obligación de sumar como visitantes para escapar de los últimos puestos del campeonato.

En paralelo, Palestino será local frente a Deportes La Serena en otro compromiso que promete intensidad y que también puede influir directamente en la zona media de la clasificación.

Palestino y La Serena le darán el vamos a la duodécima fecha del Campeonato Nacional | FOTO: Javier Torres/Photosport

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