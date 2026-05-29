Universidad Católica tiene rival definido para los octavos de final de Copa Libertadores

El cuadro cruzado terminó a la cabeza del Grupo D y este viernes conoció a su rival en los octavos de final de Copa Libertadores.

La espera llegó a su fin y este viernes Universidad Católica y Coquimbo Unido conocieron a sus rivales en los octavos de final de la Copa Libertadores de América, donde ambos equipos chilenos terminaron en el primer lugar de su grupo.

Los chilenos quedaron ubicados en el Bombo 1 y obligatoriamente tenían que enfrentar a uno del Bombo 2 donde figuraba Mirassol, Estudiantes de La Plata, Platense, Rosario Central, Palmeiras, Cruzeiro, Deportes Tolima Y Fluminense.

La UC enfrentará a XX. | Foto: Photosport

En el caso de los Cruzados, tendrán que enfrentar a Estudiantes de La Plata en una llave que se abrirá en Argentina y se rematará en el Claro Arena con la ilusión de poder meterse en los cuartos de final del certamen internacional.

Coquimbo Unido, por otro lado, jugará por primera vez en su historia los octavos de final de Copa Libertadores y lo hará ante Platense, llave que inicia en Argentina y se cierra en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo.

Cabe recordar que la Copa Libertadores de América se frena ahora por el Mundial de Norteamérica 2026 y las llaves de octavos de final se disputarán entre el 11 y 13 de agosto la ida y el 18 y 20 del mismo mes la revancha.

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En síntesis

Universidad Católica y Coquimbo Unido conocieron este viernes a sus rivales en la Copa Libertadores.

Equipos chilenos jugarán la vuelta de octavos de final como locales en sus estadios.

Octavos de final se disputarán entre el 11 y el 20 de agosto de 2026.