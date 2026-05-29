El rival de Coquimbo Unido en octavos de final de Copa Libertadores 2026

El cuadro “pirata” terminó líder de su grupo y ahora enfrentará a un duro rival argentino en la siguiente fase del torneo continental.

Coquimbo Unido continúa viviendo una de las campañas más importantes de su historia a nivel internacional tras avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026

Los Piratas han sorprendido en el torneo continental, consolidando su rendimiento en una fase de grupos exigente, donde ganó el Grupo B, donde enfrentó a Nacional de Uruguay, Deportes Tolima y Universitario de Perú.

Ahora, todas las miradas están puestas en lo que viene: el próximo desafío en la fase de eliminación directa, donde el elenco de la Región de Coquimbo buscará seguir haciendo historia en el plano internacional.

Coquimbo quiere seguir haciendo historia en el certamen continental | FOTO: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

Platense y Coquimbo se verán las caras en la Libertadores

El rival de los dirigidos por Hernán Caputto en los octavos de final de la Copa Libertadores 2026 será Platense de Argentina, en una serie que promete máxima exigencia para el conjunto chileno.

El “Calamar” viene de finalizar en el segundo puesto del Grupo E, donde compartió zona con Corinthians, Independiente Santa Fe y Peñarol de Uruguay.

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Los partidos de ida de los octavos de final se jugarán los días 11, 12 y 13 de agosto, mientras que las revanchas están programadas para la semana siguiente, entre el 18 y el 20 del mismo mes.

Así quedaron las llaves de la Copa Libertadores 2026: