Universidad de Chile vs. Nacional: ¿A qué hora y qué canal transmite este VIERNES el debut de Las Leonas en la Copa Libertadores Femenina

Universidad de Chile tendrá su debut en esta jornada dentro de la Copa Libertadores Femenina ante Nacional de Uruguay.

Universidad de Chile Femenino salta hoy a la cancha para hacer su debut dentro de lo que será una nueva edición de la Copa Libertadores Femenina, en el que el conjunto nacional dirá presente.

Las dirigidas por Nicolás Bravo tendrán su primer apretón dentro de esta fase de grupos, en el que se verán las caras ante Nacional de Uruguay, en un compromiso clave para poder encaminar su soñada clasificación a la próxima ronda.

‘Las Leonas’ formarán parte del Grupo D, en el que se verán las caras ante su rival de hoy, que es Nacional de Uruguay, junto a Libertad de Paraguay y Deportivo Cali de Colombia.

La escuadra nacional llega a esta competencia con el ánimo arriba tras superar la ronda de cuartos de final de los Playoffs del fútbol femenino, en la que venció por un global de 11-2 a Huachipato.

Universidad de Chile tiene hoy su anhelado debut | Foto: Instagram

¿A qué hora es el partido de U. de Chile vs. Nacional?

El estreno de Universidad de Chile ante Nacional es este viernes 16 de octubre a las 21:00 horas en el Estadio Banco Guayaquil en Quito, Ecuador.

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¿Quién transmite el debut de la U. de Chile en la Copa Libertadores Femenina?

El debut de la Universidad de Chile en esta Copa Libertadores Femenina 2026 será transmitido en vivo por la señal abierta de Chilevisión. También se podrá ver por las plataformas digitales del mismo canal.