Boca Juniors clasifica a los octavos de final de la Copa Sudamericana: este será su rival tras vencer a O’Higgins

Boca Juniors venció a O'Higgins desde los doce pasos y avanzó a la próxima ronda de la Copa Sudamericana.

Hace unos instantes se puso punto final al duelo por los Playoffs de la Copa Sudamericana, el que enfrentó a O’Higgins de Rancagua y Boca Juniors en el Estadio El Teniente de Rancagua.

En lo que fue un partido intenso, el conjunto argentino logró avanzar a los octavos de final de la Copa Sudamericana tras vencer en definición a penales a O’Higgins.

Con este resultado, Boca Juniors logró sacar su boleto a lo que son los octavos de la Copa Sudamericana, en la que ya sabe quien será su próximo rival en dicha fase.

¿Su próximo rival? será Recoleta de Paraguay, quien fue el líder del grupo D en la fase grupal, en la que compartió junto a Santos de Brasil, San Lorenzo de Argentina y Deportivo Cuenca de Ecuador.

Boca Juniors avanzó a los octavos de final | Foto: Photosport

¿Cuál será el rival de Boca Juniors en los octavos de final de la Copa Sudamericana?

El rival de Boca Juniors en los octavos de final de la Copa Sudamericana será Recoleta de Paraguay.

¿Cuándo disputarán los partidos por los octavos de final de la Sudamericana ?

Los duelos entre Boca Juniors y Recoleta están pactados para la segunda y tercera semana de agosto, en fechas y horarios que quedan pendientes a confirmación.