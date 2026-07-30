O’Higgins quedó a un paso de la hazaña: cayó ante Boca Juniors por penales en la Copa Sudamericana

En lo que fue una serie de alto impacto, logró la clasificación a la próxima ronda en la Copa Sudamericana.

O’Higgins de Rancagua y Boca Juniors disputaban en esta jornada el duelo de vuelta por la fase de Playoffs de la Copa Sudamericana en el Estadio El Teniente de Rancagua.

En lo que fue un apretado duelo, O’Higgins venció por 1-0 a Boca Juniors en los 90 minutos, pero los argentinos se impusieron a la escuadra nacional por 4-3 en la definición a penales.

Dentro de la primera mitad, un compromiso bastante apretado fue el que se vivió en el recinto rancaguino, en donde los locales tuvieron una leve superioridad, pero que no pudieron hacer notar en el marcador.

Para la segunda parte del compromiso ambos equipos también buscaban hacer daño a su rival y esto lo pudo lograr el conjunto local en una primera instancia gracias al golazo de Francisco González a los 72′.

Una disputada serie se vivió en Rancagua | Foto: Photosport

Este resultado hizo que la serie se definiera desde los doce pasos, en donde Boca Juniors se impuso y avanzó a la fase de octavos de final de la Copa Sudamericana, en la que ya tiene rival.

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El rival de será Recoleta de Paraguay, quien fue el líder del grupo D en la fase grupal, en la que compartió junto a Santos de Brasil, San Lorenzo de Argentina y Deportivo Cuenca de Ecuador.

Los duelos para estos compromisos de octavos de final están pactados para la segunda y tercera semana de agosto, en fechas y horarios que estarán por definir.