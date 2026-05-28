O'Higgins de Rancagua conoce a su rival para los Playoffs de la Copa Sudamericana.

O’Higgins de Rancagua tuvo una tremenda actuación dentro de la Copa Sudamericana, en donde los dirigidos por Lucas Bovaglio obtuvieron un memorable triunfo como visitante ante Millonarios por 2-1 y lograron avanzar a los Playoffs del torneo continental.

Tras ubicarse en el segundo lugar de la tabla de posiciones en el Grupo C con diez unidades, el conjunto ‘Celeste’ ya tiene confirmado a su rival para lo que será esta fase de Playoffs en el Copa Sudamericana.

El rival para O’Higgins de Rancagua será Boca Juniors de Argentina , quien tras ubicarse en el tercer lugar del Grupo ‘D’ en la Copa Libertadores, es el contrincante para los de Bovaglio.

El partido de ida por los Playoffs de la Copa Sudamericana se disputarán entre el 21 y 23 de julio, en donde O’Higgins de Rancagua hará de visitante en La Bombonera ante Boca Juniors.

O’Higgins ya conoce a su rival | Foto: Photosport

Mientras tanto, el duelo de vuelta se disputará entre el 28 y 30 de julio, en donde O’Higgins de Rancagua haría de local en un recinto por confirmar, debido a que el Estadio El Teniente no cumple con el requisito mínimo de 20.000 espectadores exigido por CONMEBOL para la fase de Playoffs y octavos de final.

Publicidad

Desde la dirigencia de O’Higgins de Rancagua no bajan los brazos y a pesar de no cumplir con el requisito mínimo, harán las tratativas en CONMEBOL para poder oficiar de local en su duelo ante Boca Juniors.

En Síntesis