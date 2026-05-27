Audax Italiano fue eliminado de Copa Sudamericana tras dura derrota ante Olimpia: así quedó la tabla

El conjunto itálico cayó en un duro partido ante Olimpia por 3-1 y quedó eliminado de Copa Sudamericana.

Audax Italiano sufrió una dura derrota en Asunción ante Olimpia y quedó eliminado en la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Pese a que lograron un histórico triunfo en Brasil frente a Vasco da Gama, los itálicos terminaron en el tercer lugar de su zona.

En el Estadio Defensores del Chaco y tras un primer tiempo insípido y de escasas llegadas, fue el elenco de colonia el que dio la sorpresa en el complemento. A los 66’, el Audax encontró el 1-0 tras un increíble autogol de Raúl Cáceres.

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Sin embargo la resistencia del conjunto de La Florida apenas duró unos escasos minutos. Alan Rodríguez clavó un golazo desde fuera del área a los 70’ y luego a los 73’ Hugo Quintana eludió varios rivales en el área para dar vuelta el marcador.

La guinda de la torta llegaría a los 76’ tras anotación de Fernando Cardozo, quien estableció el 3-1 final tras una ráfaga de goles en pocos minutos.

Con este resultado, Audax Italiano remató en el tercer lugar del Grupo G con 7 puntos, detrás de Olimpia con 13 unidades y Vasco da Gama con 10. Barracas Central quedó colista con 3 positivos.

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¡DOS GOLES EN TRES MINUTOS Y OLIMPIA LO DA VUELTA!



Rodriguez, con un golazo, y luego Quintana, marcaron en una ráfaga para el 2-1 sobre Audax.



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Así quedó la tabla del Grupo G de Copa Sudamericana