Los "Tanos" van en busca de la hazaña en el Defensores del Chaco.

Audax Italiano quedó fuera de la Copa Sudamericana tras caer por 3-1 ante Olimpia en el Defensores del Chaco, en un partido donde el cuadro chileno alcanzó a ilusionarse, pero terminó derrumbándose en apenas cinco minutos fatales en Paraguay.

El elenco de La Florida necesitaba ganar para seguir soñando con avanzar de ronda y, pese a un primer tiempo muy disputado, logró golpear en el complemento. A los 65 minutos, un desafortunado autogol de Raúl Alejandro Cáceres desató la esperanza audina y puso en ventaja al equipo chileno en Asunción.

Sin embargo, la alegría duró muy poco. Olimpia reaccionó de inmediato y encontró el empate gracias a un verdadero golazo de Alan Rodríguez a los 70’. El volante sacó un potente remate desde unos 25 metros que dejó sin opciones al arquero y cambió por completo el desarrollo del encuentro.

El tanto golpeó fuerte a Audax, que perdió el orden y terminó pagando caro sus errores defensivos. Apenas un minuto después, Hugo Quintana apareció para dar vuelta el marcador y, a los 74’, Fernando Cardozo sentenció la historia con el 3-1 definitivo para el conjunto paraguayo.

Así, Audax Italiano se despidió de la Copa Sudamericana en fase de grupos, cerrando una campaña irregular en el Grupo G. El otro clasificado del grupo es Vasco da Gama, quienes se instalan en playoffs y esperan su rival proveniente desde Copa Libertadores.

Así vivimos el minuto a minuto entre Olimpia y Audax Italiano: