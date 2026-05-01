El torneo nacional sufrió un inesperado cambio en las últimas horas en lo que será su programación, en la que el duelo entre Universidad de Chile y O’Higgins de Rancagua por la 13° fecha de la Liga de Primera, tuvo un importante cambio.

Tal como lo adelantó el periodista Christopher Antúnez hace unos días, desde O’Higgins de Rancagua hicieron la solicitud de poder aplazar este duelo ante la U, debido a su apretado calendario internacional, en la que tiene dos viajes en sus últimos dos compromisos en la Copa Sudamericana.

Desde la ANFP acogieron lo que fue esta solicitud y hace unos instantes dieron a conocer una nueva fecha y horario para lo que será ese importante compromiso, el que se disputará el miércoles 10 de junio a partir de las 20:00 horas en el Estadio Nacional.

Este partido sin duda que podría ser importante para ambos equipos, quienes hoy en día se mantienen firmes en lo que es la lucha por el título y que este duelo entre ambos, puede ser crucial.

El duelo entre la U y O’Higgins fue reprogramado | Foto: Photosport

Ahora, O’Higgins de Rancagua podrá tener su mente puesta en dicha semana para lo que serán sus últimos dos duelos de la Copa Sudamericana, en la que buscará la clasificación a la próxima ronda.

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Mientras que por otra parte, en la Universidad de Chile deberán tener un inesperado nuevo parón, en la que Fernando Gago y sus dirigidos no verán acción en la fecha que estaba estipulada en primera instancia este duelo.

En Síntesis

El partido entre Universidad de Chile y O’Higgins se reprogramó para el 10 de junio .

y se reprogramó para el . El encuentro por la fecha 13 se jugará a las 20:00 horas en el Estadio Nacional .

en el . La ANFP aplazó el duelo tras la solicitud de O’Higgins por su calendario internacional.