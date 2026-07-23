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EL CAPO VA POR TODO

EN VIVO: Boca Juniors vs O’Higgins | Sigue acá el minuto a minuto GRATIS

El Capo de Provincia busca dar otro golpe internacional tras sus grandes actuaciones fuera de Chile.

¡Gol de Boca!

Miguel Merentiel a los 44 minutos abre el marcador. Cuando O'Higgins mejor jugaba, Boca se pone en ventaja gracias a un lindo pase de Leandro Paredes y una buena definición del uruguayo. 1-0 en Buenos Aires.

Se salva Boca

Otro pivoteo de Arnaldo Castillo. Esta vez es Martín Sarrafiore quien aparece en la medialuna y saca un buen zurdazo. Sin embargo, Montero evita la apertura de la cuenta en 21 minutos. O'Higgins es superior en La Bombonera.

Lo tuvo O'Higgins

Arnaldo Castillo pivoteó tras un balonazo largo, le queda la pelota a Francisco González y este le hizo un globito espectacular a Álvaro Montero. El balón dio en el techo del arco. Casi el primero de O'Higgins en 6 minutos.

¡Comenzó el partido!

Boca Juniors forma de azul marino tradicional, mientras O'Higgins hace lo propio de celeste. Ya está en marcha el duelo de la Copa Sudamericana.

Ya están en la cancha

Boca Juniors y O'Higgins pisan la cancha de La Bombonera. Ambos equipos se forman en el terreno de juego para posar para las cámaras y darse el tradicional saludo.

Francisco González se irá a México

Una de las grandes figuras de O'Higgins en el semestre ha sido Francisco González. Tan bueno ha sido su nivel, que se irá a Tijuana de México. Claro que partirá después de la llave ante Boca Juniors, por lo que será titular en Buenos Aires.

Paredes a la cancha

Finalmente Rodolfo Arruabarrena confirmó a Leandro Paredes como titular. El subcampeón del mundo dirá presente contra O'Higgins en La Bombonera.

Formación de Boca

Estos son los titulares de Rodolfo Arruabarrena para medirse a O'Higgins:

Formación de O'Higgins

Estos son los once elegidos por Lucas Bovaglio para medirse ante Boca.

¿A qué hora juega Boca vs O'Higgins?

El partido de la Copa Sudamericana será a las 20:30 horas de Chile, en el Estadio La Bombonera de Buenos Aires.

¿Dónde ver a Boca vs O'Higgins?

Este encuentro podrá ser visto en TV por DSports, mientras que por streaming estará disponible en DGO, Paramount+, Prime Video y DAZN.

Si la UC pudo...

Ir a jugar a La Bombonera siempre es difícil, pero en mayo de este 2026 Universidad Católica fue y derrotó a Boca Juniors en su propia casa. O'Higgins intentará repetir la historia en la Copa Sudamericana.

Paredes presente

Leandro Paredes estuvo el domingo en la final de la Copa del Mundo entre Argentina y España. Lejos de restarse, el volante será parte del equipo de Boca e incluso, podría ser titular ante O'Higgins. 

Partidazo en Buenos Aires

Hola amigos, bienvenidos a una nueva transmisión MINUTO a MINUTO. Esta vez O'Higgins enfrenta a Boca Juniors en La Bombonera de Buenos Aires. Lindo duelo por la Copa Sudamericana.

Boca Juniors abre la cuenta ante O'Higgins
© Getty ImagesBoca Juniors abre la cuenta ante O'Higgins

El andar de O’Higgins a nivel internacional en este 2026 ha sido para enmarcar. El conjunto de Rancagua ha demostrado un temple de acero fuera de las fronteras nacionales: en la Copa Libertadores dio el gran batacazo al eliminar a Bahía en pleno territorio brasileño antes de tropezar frente a Deportes Tolima, mientras que en la Copa Sudamericana timbró su boleto a estos playoffs tras despachar con autoridad a Millonarios de Colombia.

Ahora, la escuadra celeste afronta el desafío más exigente de su campaña cuando reciba a Boca Juniors en el duelo de ida de la llave de playoffs, con la ilusión intacta de dar el zarpazo ante uno de los gigantes del continente y dar el primer paso rumbo a los octavos de final.

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Un Boca golpeado y en pleno proceso de reestructuración

El presente del cuadro xeneize dista de ser el ideal. La dura e inesperada eliminación a manos de Universidad Católica en la mismísima Bombonera no solo significó el adiós a la Copa Libertadores y el descenso a la Sudamericana, sino que también provocó un remezón en la conducción técnica: Claudio Úbeda dejó su cargo y la dirigencia ratificó el retorno de Rodolfo Arruabarrena al banco de suplentes.

Con el “Vasco” haciendo su reestreno formal, Boca Juniors saltará al terreno de juego obligado a imponer los galones de su historia, aunque consciente de que al frente tendrá a un aguerrido O’Higgins que no le concederá metros ni licencias tácticas.

Cristopher Antúnez
Cristopher Antúnez
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