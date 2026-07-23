Hola amigos, bienvenidos a una nueva transmisión MINUTO a MINUTO . Esta vez O'Higgins enfrenta a Boca Juniors en La Bombonera de Buenos Aires. Lindo duelo por la Copa Sudamericana .

Leandro Paredes estuvo el domingo en la final de la Copa del Mundo entre Argentina y España. Lejos de restarse, el volante será parte del equipo de Boca e incluso, podría ser titular ante O'Higgins.

Ir a jugar a La Bombonera siempre es difícil, pero en mayo de este 2026 Universidad Católica fue y derrotó a Boca Juniors en su propia casa. O'Higgins intentará repetir la historia en la Copa Sudamericana.

Este encuentro podrá ser visto en TV por DSports , mientras que por streaming estará disponible en DGO, Paramount+, Prime Video y DAZN.

El partido de la Copa Sudamericana será a las 20:30 horas de Chile , en el Estadio La Bombonera de Buenos Aires.

Una de las grandes figuras de O'Higgins en el semestre ha sido Francisco González. Tan bueno ha sido su nivel, que se irá a Tijuana de México . Claro que partirá después de la llave ante Boca Juniors, por lo que será titular en Buenos Aires .

Boca Juniors y O'Higgins pisan la cancha de La Bombonera . Ambos equipos se forman en el terreno de juego para posar para las cámaras y darse el tradicional saludo.

Boca Juniors forma de azul marino tradicional, mientras O'Higgins hace lo propio de celeste. Ya está en marcha el duelo de la Copa Sudamericana.

O'HIGGINS CASI SORPRENDE González definió por arriba ante la salida del gigante Montero y por poco adelanta al equipo chileno frente a Boca. CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS #Sudamericana pic.twitter.com/Dd7x6bmiI0

Arnaldo Castillo pivoteó tras un balonazo largo, le queda la pelota a Francisco González y este le hizo un globito espectacular a Álvaro Montero. El balón dio en el techo del arco . Casi el primero de O'Higgins en 6 minutos.

Otro pivoteo de Arnaldo Castillo. Esta vez es Martín Sarrafiore quien aparece en la medialuna y saca un buen zurdazo. Sin embargo, Montero evita la apertura de la cuenta en 21 minutos . O'Higgins es superior en La Bombonera.

Miguel Merentiel a los 44 minutos abre el marcador . Cuando O'Higgins mejor jugaba, Boca se pone en ventaja gracias a un lindo pase de Leandro Paredes y una buena definición del uruguayo. 1-0 en Buenos Aires.

El andar de O’Higgins a nivel internacional en este 2026 ha sido para enmarcar. El conjunto de Rancagua ha demostrado un temple de acero fuera de las fronteras nacionales: en la Copa Libertadores dio el gran batacazo al eliminar a Bahía en pleno territorio brasileño antes de tropezar frente a Deportes Tolima, mientras que en la Copa Sudamericana timbró su boleto a estos playoffs tras despachar con autoridad a Millonarios de Colombia.

Ahora, la escuadra celeste afronta el desafío más exigente de su campaña cuando reciba a Boca Juniors en el duelo de ida de la llave de playoffs, con la ilusión intacta de dar el zarpazo ante uno de los gigantes del continente y dar el primer paso rumbo a los octavos de final.

Un Boca golpeado y en pleno proceso de reestructuración

El presente del cuadro xeneize dista de ser el ideal. La dura e inesperada eliminación a manos de Universidad Católica en la mismísima Bombonera no solo significó el adiós a la Copa Libertadores y el descenso a la Sudamericana, sino que también provocó un remezón en la conducción técnica: Claudio Úbeda dejó su cargo y la dirigencia ratificó el retorno de Rodolfo Arruabarrena al banco de suplentes.

Con el “Vasco” haciendo su reestreno formal, Boca Juniors saltará al terreno de juego obligado a imponer los galones de su historia, aunque consciente de que al frente tendrá a un aguerrido O’Higgins que no le concederá metros ni licencias tácticas.