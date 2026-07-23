La figura de O’Higgins más criticada en el primer tiempo vs. Boca Juniors: “Horrible”

Omar Carabalí fue ácidamente cuestionado por los fanáticos a través de redes sociales. Tuvo un grosero error.

La visita de O’Higgins a Boca Juniors por Copa Sudamericana tuvo un primer tiempo tenso. Un jugador del elenco rancagüino recibió complejas críticas en los 45 minutos iniciales.

¿De quién se trata? Omar Carabalí fue objeto de cuestionamientos por un error que le pudo costar caro al club chileno. En el minuto 30 del encuentro, una pelota se le soltó de las manos en plena área.

A pesar de ello, el guardavallas zafó, ya que ningún rival estuvo cerca de su sector al momento del blooper. Sin embargo, no pudo escapar de los ácidos dardos en su contra.

“Es horrible” y “siempre tiene una o dos de esas por partido“, fueron parte de los comentarios hacia el formado en la cantera de Colo Colo. A través de X, fue lapidado por los cibernautas.

En el minuto 44, no tendría nada que hacer en el gol de Miguel Merentiel. El atacante argentino definió sin problema alguno en el mano a mano para abrir el marcador y decretar el 1-0.

Las críticas a Omar Carabalí en O’Higgins

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