Está todo listo y dispuesto para el partido de esta noche entre Boca Juniors y O'Higgins por la ida de los playoffs de Copa Sudamericana.

Esta noche hay partidazo en la Copa Sudamericana, donde O’Higgins de Rancagua vuelve al ruedo internacional para visitar nada más que a Boca Juniors en La Bombonera, por la ida de la llave de playoffs.

El Capo de Provincia clasificó en la segunda posición del Grupo C, mientras que el Xeneize viene de ser eliminado en la Copa Libertadores por otro chileno: Universidad Católica.

Para esta ocasión los celestes van con un equipo estelar al otro lado de la cordillera, que incluye a Francisco González, quien luego de esta serie partirá a México para fichar en el Xolos de Tijuana.

Mientras que en Boca no fue citado Carlos Palacios, pues según el parte médico del club, tiene una sobrecarga en el músculo pectíneo derecho.

Quien sí estará presente es el volante nacional Williams Alarcón, aunque en la banca de suplentes.

Las formaciones de Boca Juniors y O’Higgins

Formación de Boca Juniors: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Milton Delgado, Tomás Aranda; Leonel Flores, Sebastián Villa y Miguel Merentiel.

Formación de O’Higgins: Omar Carabalí; Miguel Brizuela, Alan Robledo, Luis Pavez, Felipe Faúndez; Juan Leiva, Felipe Ogaz, Bryan Rabello; Francisco González, Martín Sarrafiore y Arnaldo Castillo.

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Formación de O’Higgins vs. Boca Juniors.

¿A qué hora es este partido de la Copa Sudamericana?

Este partido de ida entre Boca Juniors y O’Higgins de Rancagua se juega este jueves 23 de julio desde las 20:30 horas en el estadio La Bombonera de Buenos Aires, Argentina.

En síntesis

Carlos Palacios fue descartado en Boca Juniors por una sobrecarga muscular.

fue descartado en Boca Juniors por una sobrecarga muscular. El partido se disputa este jueves 23 de julio a las 20:30 horas .

. Francisco González jugará en O’Higgins antes de fichar por Xolos de Tijuana.