Lucas Bovaglio acusó al “responsable” de la caída de O’Higgins ante Boca Juniors en Copa Sudamericana

El técnico de O'Higgins explicó la derrota ante Boca Juniors en La Bombonera y se mostró optimista en revertir la llave en Rancagua.

O’Higgins cayó por 1-0 ante Boca Juniors en La Bombonera por la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026, sin embargo el entrenador del ‘Capo de Provincia’, Lucas Bovaglio, se mostró conforme con la actuación de sus dirigidos y aseguró que confía en revertir la llave en la revancha que se disputará el próximo 31 de julio en el Estadio Codelco El Teniente.

En conferencia de prensa, el DT de los rancagüinos analizó las razones de la derrota y apuntó al desgaste físico que arrastra el plantel por la exigente temporada, donde los Celestes tendrán que enfrentar la final de la Copa de la Liga.

O’Higgins cayó en La Bombonera pero la llave sigue abierta (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images).

Bovaglio apuntó al trajín como “responsable” de la derrota

“La llave está abierta, la diferencia es mínima. El equipo compitió bien, estuvo a la altura. Siento que en el segundo tiempo nos pasó factura el gran trajín que este grupo viene acarreando. Es un calendario salvaje que nos permite llegar a este partido con más rodaje, pero con un desgaste fuera de lo normal”, afirmó Bovaglio.

Pese a la caída, el estratega argentino destacó que el resultado mantiene intactas las opciones de clasificación de O’Higgins. “Perder no le gusta a nadie, nunca uno desea perder, pero por cómo se dio el partido y el resultado final nos permite estar vivos y nos permite ilusionarnos con revertir esta historia”, sostuvo.

La única diferencia en la ida la marcó Miguel Merentiel, quien aprovechó una brillante asistencia de Leandro Paredes para convertir el 1-0 definitivo. Ahora, O’Higgins buscará remontar la llave en Rancagua, donde el ganador avanzará a los octavos de final de la Copa Sudamericana para enfrentar a Deportivo Recoleta de Paraguay.