Daniella Chávez explota tras la derrota de O’Higgins ante Boca: criticó al presidente, liquidó a un jugador y exigió tres refuerzos

La ex conejita Playboy y reconocida hincha de O'Higgins no se guardó nada tras la caída ante Boca Juniors y lanzó duras críticas.

La apasionante Copa Sudamericana vivió un intenso duelo en el estadio La Bombonera, donde O’Higgins visitó a Boca Juniors por el partido de ida de los playoffs.

¿El resultado? El elenco dirigido por Rodolfo “Vasco” Arruabarrena logró imponerse por un ajustado 1-0, sacando una mínima ventaja para la revancha. Sin embargo, pese a la derrota, el Capo de Provincia mostró personalidad durante varios pasajes del encuentro y dejó la serie completamente abierta de cara al compromiso de vuelta.

Más allá de lo ocurrido dentro de la cancha, el partido también generó una fuerte repercusión entre hinchas y figuras vinculadas al conjunto celeste.

Los pupilos de Lucas Bovaglio ya piensan en la revancha ante Boca Juniors | FOTO: Marcelo Endelli/Getty Images)

Daniella Chávez no dejó títere con cabeza en O’Higgins

Una de las primeras en reaccionar fue Daniella Chávez, ex conejita Playboy y reconocida seguidora del cuadro de Rancagua, quien utilizó su cuenta de X (Ex Twitter) para realizar un duro descargo contra la dirigencia y algunos integrantes del plantel.

“La diferencia de dirigentes que saben de Fútbol, Boca se reforzó y O’Higgins NO.. se va el mejor jugador del torneo un puntero y los iluminados traen un contención por 6 meses de 22 años que nadie quiso. O’Higgins se convertirá en vitrina para jugadores que no resultaron.. No le podemos pedir a Matías Ahumada que es solo la cara y corta menos que cuchillo de cartón”, comenzó escribiendo la influencer.

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La modelo también apuntó directamente al rendimiento de Felipe Faúndez, asegurando que el lateral no ha estado a la altura. “Hoy Faúndez demostró que no está para Primera. Son muchos los partidos bajos de este jugador, que se agrandó por la citación a la selección”, remarcó.

Por si esto fuera poco, Chávez aprovechó la instancia para pedir refuerzos de cara a la segunda parte de la temporada. “¡Urgente traer puntero, lateral derecho y un 9 asesino!”, sentenció.

La diferencia de dirigentes que saben de Fútbol, Boca se reforzó y O’Higgins NO.. se va el mejor jugador del torneo un puntero y los iluminados traen un contención por 6 meses de 22 años que nadie quiso. O’Higgins se convertirá en vitrina para jugadores que no resultaron.. No le… — DANIELLA (@Daniellachavez) July 24, 2026

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En resumen…

Daniella Chávez reaccionó con dureza tras la derrota de O’Higgins frente a Boca Juniors por la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana.