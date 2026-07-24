Daniella Chávez explota tras la derrota de O’Higgins ante Boca: criticó al presidente, liquidó a un jugador y exigió tres refuerzos

La apasionante Copa Sudamericana vivió un intenso duelo en el estadio La Bombonera, donde O’Higgins visitó a Boca Juniors por el partido de ida de los playoffs.
¿El resultado? El elenco dirigido por Rodolfo “Vasco” Arruabarrena logró imponerse por un ajustado 1-0, sacando una mínima ventaja para la revancha. Sin embargo, pese a la derrota, el Capo de Provincia mostró personalidad durante varios pasajes del encuentro y dejó la serie completamente abierta de cara al compromiso de vuelta.
Más allá de lo ocurrido dentro de la cancha, el partido también generó una fuerte repercusión entre hinchas y figuras vinculadas al conjunto celeste.
Los pupilos de Lucas Bovaglio ya piensan en la revancha ante Boca Juniors | FOTO: Marcelo Endelli/Getty Images)
Daniella Chávez no dejó títere con cabeza en O’Higgins
Una de las primeras en reaccionar fue Daniella Chávez, ex conejita Playboy y reconocida seguidora del cuadro de Rancagua, quien utilizó su cuenta de X (Ex Twitter) para realizar un duro descargo contra la dirigencia y algunos integrantes del plantel.
“La diferencia de dirigentes que saben de Fútbol, Boca se reforzó y O’Higgins NO.. se va el mejor jugador del torneo un puntero y los iluminados traen un contención por 6 meses de 22 años que nadie quiso. O’Higgins se convertirá en vitrina para jugadores que no resultaron.. No le podemos pedir a Matías Ahumada que es solo la cara y corta menos que cuchillo de cartón”, comenzó escribiendo la influencer.
El jugador de O’Higgins que intercambió camiseta con Leandro Paredes tras caer ante Boca Juniors
La modelo también apuntó directamente al rendimiento de Felipe Faúndez, asegurando que el lateral no ha estado a la altura. “Hoy Faúndez demostró que no está para Primera. Son muchos los partidos bajos de este jugador, que se agrandó por la citación a la selección”, remarcó.
Por si esto fuera poco, Chávez aprovechó la instancia para pedir refuerzos de cara a la segunda parte de la temporada. “¡Urgente traer puntero, lateral derecho y un 9 asesino!”, sentenció.
La diferencia de dirigentes que saben de Fútbol, Boca se reforzó y O’Higgins NO.. se va el mejor jugador del torneo un puntero y los iluminados traen un contención por 6 meses de 22 años que nadie quiso. O’Higgins se convertirá en vitrina para jugadores que no resultaron.. No le…— DANIELLA (@Daniellachavez) July 24, 2026
En resumen…
- Daniella Chávez reaccionó con dureza tras la derrota de O’Higgins frente a Boca Juniors por la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana.
- La reconocida hincha del Capo de Provincia criticó a la dirigencia, apuntó contra Felipe Faúndez y pidió con urgencia la llegada de tres refuerzos para afrontar lo que resta de la temporada.