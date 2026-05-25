A través de sus plataformas oficiales, La Roja informó de una modificación de último momento para la doble fecha FIFA.

La Selección Chilena tiene un inesperado cambio en la previa de los dos duelos amistosos que enfrentará en junio. Se confirmó que Nicolás Córdova liberó a una figura y citó a otra en su reemplazo.

¿Qué pasó? A través de su página web, La Roja reveló que Matías Pérez salió de la convocatoria. El defensor central no estará presente contra Portugal y República Democrática del Congo.

En su lugar, ingresará Ignacio Saavedra. El volante del Rubin Kazán de Rusia se sumará a las citación y prepara su actuación en los compromisos pactados para el 6 y 9 de junio.

“La Gerencia de Selecciones Nacionales de la Federación de Fútbol de Chile (FFCh) informa que el Cuerpo Técnico de La Roja ha liberado al jugador Matías Pérez“, indicó la misiva.

“Asimismo, ha decidido convocar al siguiente futbolista para formar parte del plantel que disputará los amistosos frente a Portugal y RD Congo: Ignacio Saavedra – Rubin Kazán)”, agregó.

Matías Pérez salió de la Selección Chilena: Ignacio Saavedra lo reemplaza. (Foto: Photosport – La Roja)

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El presente de Ignacio Saavedra: citado a la Selección Chilena

Durante la vigente temporada, el formado en Universidad Católica ha disputado una totalidad de 33 encuentros. En ellos, el mediocampista anotó cuatro goles y entregó una asistencia.

Cabe consignar que, durante los últimos días, se ratificó el partido contra RD Congo a pesar del brote de ébola en tal país. Así lo comentó el ministerio de Deporte de dicha nación.

En resumen:

El director técnico Nicolás Córdova liberó a Matías Pérez de la convocatoria de la Selección Chilena.

liberó a Matías Pérez de la convocatoria de la Selección Chilena. El mediocampista Ignacio Saavedra ingresó a la nómina de La Roja en reemplazo del defensor lesionado.

ingresó a la nómina de La Roja en reemplazo del defensor lesionado. El volante Ignacio Saavedra registra cuatro goles y una asistencia en 33 partidos con el Rubin Kazán.