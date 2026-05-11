El Capo de Provincia protagonizó una espectacular remontada para ponerse a la cabeza de su grupo en la Copa de la Liga 2026.

Este domingo se disputaron cuatro partidos de la quinta fecha de la Copa de la Liga 2026, donde el último de la jornada fue entre O’Higgins de Rancagua y Everton de Viña del Mar, por el Grupo C.

Los Ruleteros casi sorprenden en su visita a El Teniente, pues abrieron la cuenta a los 16 minutos a través de Lucas Soto.

Pero los Celestes remontaron en el segundo tiempo con goles de Thiago Vecino (51′) y Benjamín Schamine (86′), dejando así los tres puntos en casa.

Con este resultado, el Capo de Provincia queda en el primer lugar del grupo con 11 puntos, a la espera de lo que haga mañana Deportes Limache con Palestino, pues los Tomteros son su escolta con seis unidades.

Si el equipo del interior de la Quinta Región se enreda con los Árabes, O’Higgins sacará pasajes para las semifinales de este emergente torneo del fútbol chileno.

O’Higgins puso un pie en las semifinales de la Copa de la Liga. (Foto: Jorge Loyola/Photosport)

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Más atrás y sin opciones de avanzar queda Everton en la tercera posición con solo cuatro puntos.

En los otros grupos los líderes son Colo Colo, Ñublense y Audax Italiano, equipos que estarían sacando pasajes para la fase final.

Así están los grupos en la Copa de la Liga:

Grupo A

Pos. Equipo PTS J G E P GF GC Dif. 1 Colo Colo 10 4 3 1 0 8 3 +5 2 Coquimbo Unido 8 4 2 2 0 6 4 +2 3 Huachipato 5 5 1 2 2 5 6 -1 4 Deportes Concepción 1 5 0 1 4 5 11 -6

Grupo B

Pos. Equipo PTS J G E P GF GC Dif. 1 Ñublense 11 5 3 2 0 7 2 +5 2 Universidad Católica 8 5 2 2 1 8 6 +2 3 Universidad de Concepción 4 5 1 1 3 6 9 -3 4 Cobresal 4 5 1 1 3 5 9 -4

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Grupo C

Pos. Equipo PTS J G E P GF GC Dif. 1 O’Higgins 11 5 3 2 0 9 5 +4 2 Deportes Limache 6 4 1 3 0 5 4 +1 3 Everton 4 5 1 1 3 7 9 -2 4 Palestino 2 4 0 2 2 5 8 -3

Grupo D

Pos. Equipo PTS J G E P GF GC Dif. 1 Audax Italiano 10 5 3 1 1 10 7 +3 2 Unión La Calera 10 5 3 1 1 5 3 +2 3 Universidad de Chile 7 5 2 1 2 10 5 +5 4 Deportes La Serena 1 5 0 1 4 6 16 -10

En síntesis

O’Higgins lidera el Grupo C con 11 puntos tras vencer 2-1 a Everton.

lidera el Grupo C con tras vencer 2-1 a Everton. Thiago Vecino y Benjamín Schamine anotaron los goles del triunfo en el segundo tiempo.

y anotaron los goles del triunfo en el segundo tiempo. Deportes Limache escolta al líder con seis unidades previo a su duelo con Palestino.