Boca Juniors pierde a importante jugador para duelo ante Universidad Católica en Copa Libertadores

Boca Juniors pierde a importante para su duelo clave ante Universidad Católica en la Copa Libertadores.

Universidad Católica tiene un duelo clave por la quinta fecha de la Copa Libertadores, en donde los ‘Cruzados’ recibirán a Barcelona de Ecuador con la misión de poder sumar una victoria para poder encaminarse al objetivo de avanzar a la próxima ronda.

Para el equipo de Daniel Garnero todo se definirá en la última fecha del grupo, en el que el conjunto nacional deberá viajar a Argentina para enfrentarse a Boca Juniors, donde se jugará su clasificación o no a la próxima ronda.

El panorama en el grupo D quedó al rojo vivo y todo esto tras la igualdad a un tanto entre Boca Juniors y Cruzeiro en La Bombonera, resultado que dejó todo incloncluso en el grupo y que definirá a su clasificados en la última fecha.

Pensando en la última fecha, la Universidad Católica recibió una importante noticia para lo que será su enfrentamiento ante Boca Juniors en Argentina, en donde los ‘Xeneizes’ pierden a un jugador clave para dicho encuentro.

Ayrton Costa no juega contra la UC

Costa no jugará ante la UC | Foto: Photosport

El defensor argentino, Ayrton Costa no dirá presente en el duelo ante la Universidad Católica, ya que vio la tarjeta amarilla ante Cruzeiro y llegó a la tercera amonstación, la que significa un partido de suspensión.

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De esta forma, el DT Claudio Úbeda deberá pensar en el reemplazante de Costa en la zona defensiva, pensando en lo que será su final ante la Universidad Católica.

Boca Juniors llegará a este duelo con la gran necesidad de sumar una victoria ante la Universidad Católica, la que le daría los boletos a la próxima fase de la competencia continental.

En Síntesis

Universidad Católica enfrentará a Barcelona de Ecuador en la quinta fecha de la Copa Libertadores.

enfrentará a Barcelona de Ecuador en la quinta fecha de la Copa Libertadores. Daniel Garnero definirá la clasificación del conjunto nacional en la última fecha ante Boca Juniors.

definirá la clasificación del conjunto nacional en la última fecha ante Boca Juniors. Ayrton Costa quedó suspendido para enfrentar a los ‘Cruzados’ tras recibir su tercera tarjeta amarilla.