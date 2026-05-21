VIDEO | El minuto de furia y felicidad que vivió Gustavo Álvarez y se hizo viral en Copa Sudamericana

El entrenador argentino, Gustavo Álvarez goza hoy en día de un gran presente en lo que ha sido su nuevo desafío tras partir de la Universidad de Chile, en la que hoy es el director técnico de San Lorenzo.

El ex DT del ‘Romántico Viajero’ hizo noticia en las últimas horas y todo esto tras lo que fue una polémica que vivió en el duelo de su equipo ante Santos de Brasil por la Copa Sudamericana, en la que acusó a viva voz de una agresión a su persona por parte de la hinchada local.

Pero no solo por esto el ex estratega de la U hizo noticia, sino que también se hizo viral una reacción que cautivó a los hinchas del ‘Ciclón’ en lo que fue la igualdad de su equipo a dos tantos ante Santos en Brasil.

Se disputaban los últimos minutos del encuentro, en donde San Lorenzo se agolpaba contra el área de Santos para lograr la igualdad, la cuál consiguió gracias al tanto de Rodrigo Auzmendi, quien a cinco minutos del final puso el empate en el Estadio Urbano Caldeira.

Previo a este gol, el ex DT de la U reclamó contra el cuarto árbitro por una mano dentro del area no cobrada en favor de su equipo, la que molestó evidentemente a Álvarez, pero que dicha molestía se le fue en cuestión de segundos tras el gol del empate de su equipo, el que lo hizo olvidar el impase y se dedicó a gritar con todo el tanto que le dio la igualdad a su equipo.

VIDEO: REVISA LA REACCIÓN VIRAL DE ÁLVAREZ EN LA COPA SUDAMERICANA