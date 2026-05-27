Sebastián Pérez no se hace el loco en Palestino y lo dice con todas sus letras tras eliminación: “Fracaso”

Palestino culminó el día de ayer su participación en la Copa CONMEBOL Sudamericana con un empate 1-1 ante Deportivo Riestra, conjunto argentino que le dio dura batalla a los árabes en el Estadio Municipal de La Cisterna.
El equipo comandado por Sebastián ‘Zanahoria’ Pérez no supo de victorias en el torneo internacional y ayer entró a la cancha estando eliminado, situación que no ayudó a la presencia de público y de ‘ambiente’ en el estadio.
Fue el propio portero quien no esquivó las preguntas en el post partido y en conversación con ESPN dijo: “Deportivamente es un fracaso, hay que tomarlo como tal. Creíamos que teníamos chances para seguir compitiendo de la mejor manera”.
Palestino empató ante Riestra. | Foto: Photosport
Pérez, eso sí, ahora prefiere mirar hacia adelante: “En los últimos partidos se vio algo diferente de los primeros, pero es copa internacional, hay jerarquía, los errores te cuestan caros y más los partidos de local”.
“En los últimos resultados del torneo local salimos adelante. Estamos un poco más arriba en la tabla y hay que apuntar a eso”, complementó sobre lo que viene de aquí en más para el conjunto árabe.
En lo futbolístico, Palestino ahora deberá dejar atrás el partido ante Deportivo Riestra y concentrarse de lleno en Audax Italiano, rival que recibirá en La Cisterna el próximo domingo 31 de mayo.
En síntesis
- Palestino quedó eliminado de la Copa Sudamericana tras empatar 1-1 ante Deportivo Riestra.
- El portero Sebastián ‘Zanahoria’ Pérez calificó la campaña internacional del club como un fracaso.
- El conjunto árabe enfrentará a Audax Italiano en La Cisterna el domingo 31 de mayo.