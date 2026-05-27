Sebastián Pérez no se hace el loco en Palestino y lo dice con todas sus letras tras eliminación: “Fracaso”

El portero de Palestino enfrentó los micrófonos de la transmisión oficial tras el empate de los árabes ante Riestra.

Palestino culminó el día de ayer su participación en la Copa CONMEBOL Sudamericana con un empate 1-1 ante Deportivo Riestra, conjunto argentino que le dio dura batalla a los árabes en el Estadio Municipal de La Cisterna.

El equipo comandado por Sebastián ‘Zanahoria’ Pérez no supo de victorias en el torneo internacional y ayer entró a la cancha estando eliminado, situación que no ayudó a la presencia de público y de ‘ambiente’ en el estadio.

Fue el propio portero quien no esquivó las preguntas en el post partido y en conversación con ESPN dijo: “Deportivamente es un fracaso, hay que tomarlo como tal. Creíamos que teníamos chances para seguir compitiendo de la mejor manera”.

Palestino empató ante Riestra. | Foto: Photosport

Pérez, eso sí, ahora prefiere mirar hacia adelante: “En los últimos partidos se vio algo diferente de los primeros, pero es copa internacional, hay jerarquía, los errores te cuestan caros y más los partidos de local”.

“En los últimos resultados del torneo local salimos adelante. Estamos un poco más arriba en la tabla y hay que apuntar a eso”, complementó sobre lo que viene de aquí en más para el conjunto árabe.

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En lo futbolístico, Palestino ahora deberá dejar atrás el partido ante Deportivo Riestra y concentrarse de lleno en Audax Italiano, rival que recibirá en La Cisterna el próximo domingo 31 de mayo.

En síntesis

Palestino quedó eliminado de la Copa Sudamericana tras empatar 1-1 ante Deportivo Riestra.

El portero Sebastián ‘Zanahoria’ Pérez calificó la campaña internacional del club como un fracaso.

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