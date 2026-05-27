Los "Tanos" sueñan con la hazaña en Copa Sudamericana y podrían incluso quedarse con el liderato de su grupo.

Audax Italiano tendrá este miércoles uno de los partidos más importantes de su temporada cuando visite a Olimpia en el estadio Defensores del Chaco por la sexta y última fecha del Grupo E de la Copa Sudamericana.

El cuadro itálico llega con opciones matemáticas de clasificar tanto a octavos de final como a los playoffs de 16avos, aunque no depende completamente de sí mismo. Actualmente, Audax suma siete puntos, misma cantidad que Vasco da Gama, mientras que Olimpia lidera el grupo con 10 unidades.

La misión no será sencilla para el elenco chileno, ya que enfrente tendrá a un Olimpia que buscará asegurar el primer lugar del grupo ante su gente. Además, en simultáneo, Vasco da Gama recibirá a Barracas Central en un duelo que también será clave para definir las posiciones finales.

Audax Italiano necesita de un triunfo para seguir tranquilo y con vida en Copa Sudamericana.

Con todo en juego, los “Tanos” intentarán dar el golpe en Paraguay y seguir vivos a nivel internacional en una definición que promete emociones hasta el último minuto.

Los resultados que clasifican a Audax Italiano en Copa Sudamericana

El escenario más favorable para Audax Italiano es claro: debe ganarle a Olimpia en Paraguay.

Si Audax vence a Olimpia por 2 a 0 y Vasco da Gama pierde ante Barracas Central, el cuadro chileno avanzará directamente a los octavos de final como líder del grupo.

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Si Audax gana por 2 a 0 y Vasco empata o también gana, los itálicos asegurarán al menos el segundo lugar y disputarán los playoffs de 16avos de final ante un tercero proveniente de la Copa Libertadores.

En caso de empatar Olimpia, Audax necesitará que Vasco caiga frente a Barracas y quedaría como segundo de su grupo.

En caso de caer, los “Tanos” dirán adiós al certamen.