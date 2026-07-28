Para el exmediocampista, la Copa Sudamericana está lejos de igualar el valor de lo conseguido por el plantel doble subcampeón a fines de los 70.

En diálogo exclusivo con BOLAVIP, el histórico exjugador de la Selección Chilena y ex O’Higgins de Rancagua, Miguel Ángel Neira, no escondió su molestia ante las versiones periodísticas que catalogan el cruce de este jueves frente a Boca Juniors como el hito más relevante en los años de vida del club.

“¿Pero cómo se te ocurre? ¿No tienes memoria? Primero, esto es una Copa Sudamericana, que no tiene nada que ver con la Libertadores. Nosotros jugamos la semifinal de la Libertadores en O’Higgins, ¿qué es esta? ¿Una ‘farrapada’ al lado de lo otro?”, disparó de entrada el exfutbolista.

El ex volante hizo memoria del glorioso proceso que le tocó encabezar entre 1978 y 1980, donde el Capo de Provincia disputó la instancia previa a la final del máximo torneo continental frente a rivales de la talla de Olimpia y Nacional de Montevideo (campeones de América y del Mundo en la época).

“No ganamos esa semifinal porque nos sacaron de Rancagua y llenamos el Estadio Nacional las dos veces. Nos enfrentamos al campeón de América y del Mundo vigente y al futuro campeón mundial”, disparó.

Miguel Ángel Neira no cree que el partido de O’Higgins ante Boca Juniors sea el más importante de la historia del Capo

El mejor O’Higgins de la historia sigue siendo el de finales de los 70

Para Neira, no existe punto de comparación entre disputar una llave de playoffs de Copa Sudamericana y pelear la cima de América en la Libertadores.

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“Escuchar que O’Higgins va a jugar con Boca el partido más importante de su historia… ¡De adónde! Es un partidito porque es la Sudamericana. Si jugaran una semifinal de Libertadores recién igualarían lo que hicimos nosotros”, aseveró.

En ese sentido, el mundialista en España 1982 reafirmó que el equipo doble subcampeón de 1978 y 1979 continúa en el altar máximo de la institución: “Sin menospreciar esto, la realidad es otra. Las semifinales del 80 son los partidos más importantes en la historia de O’Higgins. El equipo de esa época es el que toda la gente de Rancagua recuerda con más cariño”, concluyó.