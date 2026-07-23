¿Quién es el árbitro del partido Boca Juniors vs. O’Higgins por los playoffs de Copa Sudamericana?

Boca Juniors y O'Higgins se enfrentan este jueves en La Bomboner por la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana.

Boca Juniors y O’Higgins se enfrentarán este jueves por la ida por los playoffs de la Copa Sudamericana 2026 en el Estadio La Bombonera de Buenos Aires, encuentro que contará con arbitraje uruguayo encabezado por Andrés Matonte, uno de los jueces con mayor experiencia internacional de la Conmebol.

El colegiado de 38 años estará acompañado por sus compatriotas Martín Soppi y Horacio Ferreiro como asistentes, mientras que José Burgos será el cuarto árbitro. En el VAR estará Christian Ferreyra y Richard Trinidad cumplirá funciones como AVAR.

¿Quién es Andrés Matonte, árbitro de Boca Juniors vs. O’Higgins?

Matonte es árbitro FIFA desde 2019 y, desde entonces, ha dirigido importantes competiciones internacionales, entre ellas los Sudamericanos Sub-15 y Sub-17, el Preolímpico de la Conmebol, la Copa Árabe de la FIFA 2021, la final de la Copa Sudamericana 2021, la Recopa Sudamericana 2023 y las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a los Mundiales de 2022 y 2026.

Además, fue uno de los árbitros presentes en el Mundial de Qatar 2022, donde impartió justicia en el encuentro entre Croacia y Canadá por la fase de grupos.

Andrés Matonte dirigirá Boca vs. O’Higgins por Copa Sudamericana (Photo by Gilson Lobo/Getty Images)

El juez charrúa también estuvo presente en la Copa América 2024 y fue causante de la indignación de la Roja ante Argentina por sus polémicos cobros.

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A lo largo de su carrera, Matonte también ha estado en el centro de diversas polémicas en Uruguay. En más de una oportunidad fue suspendido por la Asociación Uruguaya de Fútbol debido a cuestionamientos sobre su desempeño, quedando fuera de las designaciones para jornadas del campeonato local.

Además, en 2022, él y su hermano Roberto Marcelo Matonte fueron investigados por la Fiscalía de Uruguay a raíz de denuncias por presunta estafa, causa que tuvo amplia repercusión en el país.