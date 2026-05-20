Las calculadoras se activaron de golpe para el conjunto celeste. La obligación de ir a rescatar unidades desde el Estadio Centenario se volvió imperiosa luego de que Millonarios lograra rescatar un valioso empate ante Sao Paulo en el otro compromiso del grupo. Con este panorama, el cruce ante los charrúas se transforma en una verdadera final para que el cuadro chileno llegue con opciones matemáticas claras a la última jornada de la fase de grupos.

El antecedente inmediato entre ambos elencos favorece a los chilenos, aunque dejó una rivalidad encendida para la revancha en Montevideo. En el duelo disputado en Rancagua, O’Higgins se impuso sólidamente por 2-0 gracias a las anotaciones de Martín Sarrafiore y Francisco González.

Sin embargo, aquel compromiso terminó con los ánimos caldeados debido a la frustración de la escuadra uruguaya, que sufrió las expulsiones de Leandro Suhr y Jairo O’Neill. Esta última tarjeta roja fue una de las postales de la jornada, luego de que el charrúa perdiera los estribos ante una lujosa jugada tirada por el juvenil celeste Martín Maturana.

¿Cuándo y dónde ver el partido de O’Higgins?

El estratega Lucas Bovaglio sabe que sus dirigidos deben apelar a la concentración para replicar el éxito de la ida y traer un triunfo dorado a la Sexta Región. Los hinchas podrán seguir el trascendental choque bajo la siguiente programación:

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