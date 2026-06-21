Colo Colo vs. Universidad de Chile: La ÚNICA forma de ver EN VIVO el Superclásico femenino

Las albas reciben a Universidad de Chile en el Estadio Monumental en una nueva versión del Superclásico femenino.

La Fecha 13 del fútbol femenino se viste de gala con el compromiso entre Colo Colo y Universidad de Chile, clubes que animarán una nueva versión del Superclásico a disputarse en el Estadio Monumental.

El partido mayor del fútbol chileno enfrentará a las dos escuadras que siguen invictas en el torneo: Colo Colo registra diez triunfos y un empate, mientras que Universidad de Chile se anota 9 victorias y dos igualdades.

Se viene un partidazo en Macul. | Foto: Photosport

De momento, las albas dirigidas por Tatiele Silveira son las exclusivas líderes con 31 puntos, seguidas de cerca por Universidad Católica con 30 unidades y la U en el tercer puesto con 29 puntos.

El duelo de hoy asoma clave no solo para las pretensiones de ambos equipos, sino que también para tener una medición real pensando en que cada vez se acerca más el segundo semestre donde ambas participarán en la Copa Libertadores de América.

Así las cosas, la mesa está servida para que hoy se viva un partidazo en el Estadio Monumental donde se esperan cerca de 10 mil espectadores para presenciar una nueva versión del Superclásico del fútbol chileno.

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Superclásico femenino: ¿Cuándo y a qué hora?

El encuentro entre albas y azules arrancará este domingo 21 de junio a las 4 de la tarde de Chile continental.

TV: ¿Cómo ver el partido?

MEGA en su señal de TV abierta y digital transmitirá el partido.

Internet: Así se podrá seguir

Mega GO, plataforma de pago del canal, llevará el compromiso.