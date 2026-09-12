Cobresal derrota a Coquimbo Unido y mueve la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Cobresal venció a Coquimbo Unido y la tabla se movió con todo en la Liga de Primera.

Cobresal y Coquimbo Unido protagonizaban en esta jornada un importante duelo dentro de la Liga de Primera, en lo que era un partido crucial para ambos equipos en sus distintos objetivos en esta temporada.

En lo que fue un apasionante duelo, Cobresal se hizo respetar en casa y venció por 3-2 a Coquimbo Unido, los goles para la escuadra local llegaron por parte de Juan Fuentes, Christian Moreno y Guillermo Pacheco, mientas que para la visita anotó Pablo Rodríguez y Lucas Pratto.

Con este resultado, Cobresal cosechó tres puntos de oro, los que le permiten dejar la zona roja de la tabla de posiciones y se ubican en el antepenúltimo lugar de la tabla con 24 puntos, mientras que Coquimbo Unido se estanca en la décima posición con 29 unidades.

Para la próxima fecha, Cobresal recibirá en un duelo de alto impacto a Universidad de Concepción, mientras que Coquimbo Unido recibirá en su casa a Colo Colo.

Cobresal y un triunfo vital | Foto: Photosport

REVISA LA TABLA DE POSICIONES EN EL FÚTBOL CHILENO

# Equipo PTS J Gol +/- G E P Últimas 1 Colo Colo 53 22 47:21 26 17 2 3 E V V E V 2 U. Católica 39 22 47:31 16 12 3 7 V V V D V 3 U. de Chile 39 22 32:19 13 11 6 5 V D D V V 4 Everton 36 23 37:25 12 10 6 7 V D V V E 5 Palestino 36 22 34:30 4 11 3 8 V D V V D 6 Limache 33 22 43:34 9 10 3 9 V V D V D 7 Ñublense 32 23 28:31 -3 8 8 7 D D D D V 8 Dep. Concepción 30 22 24:25 -1 9 3 10 D V E V V 9 La Serena 30 22 34:35 -1 7 9 6 V V E V E 10 Coquimbo 29 22 31:31 0 8 5 9 D D V D E 11 O’Higgins 27 22 28:35 -7 8 3 11 V D D E D 12 Audax Italiano 25 22 25:31 -6 6 7 9 V D E E E 13 Huachipato 25 21 29:39 -10 7 4 10 E D D D D 14 Cobresal 24 23 34:44 -10 7 3 13 V D V E D 15 U. de Concepción 22 22 17:37 -20 6 4 12 D D V D D 16 U. La Calera 14 22 18:40 -22 3 5 14 D D E D D