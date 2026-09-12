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Liga de Primera

Cobresal derrota a Coquimbo Unido y mueve la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Cobresal venció a Coquimbo Unido y la tabla se movió con todo en la Liga de Primera.

Cobresal y Coquimbo Unido protagonizaron un partidazo en el norte
© PhotosportCobresal y Coquimbo Unido protagonizaron un partidazo en el norte

Cobresal y Coquimbo Unido protagonizaban en esta jornada un importante duelo dentro de la Liga de Primera, en lo que era un partido crucial para ambos equipos en sus distintos objetivos en esta temporada.

En lo que fue un apasionante duelo, Cobresal se hizo respetar en casa y venció por 3-2 a Coquimbo Unido, los goles para la escuadra local llegaron por parte de Juan Fuentes, Christian Moreno y Guillermo Pacheco, mientas que para la visita anotó Pablo Rodríguez y Lucas Pratto.

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Con este resultado, Cobresal cosechó tres puntos de oro, los que le permiten dejar la zona roja de la tabla de posiciones y se ubican en el antepenúltimo lugar de la tabla con 24 puntos, mientras que Coquimbo Unido se estanca en la décima posición con 29 unidades.

Para la próxima fecha, Cobresal recibirá en un duelo de alto impacto a Universidad de Concepción, mientras que Coquimbo Unido recibirá en su casa a Colo Colo.

Cobresal y un triunfo vital | Foto: Photosport

Cobresal y un triunfo vital | Foto: Photosport

REVISA LA TABLA DE POSICIONES EN EL FÚTBOL CHILENO

# Equipo PTS J Gol +/- G E P Últimas
1 Colo ColoColo Colo 532247:21261723 E V V E V
2 U. CatólicaU. Católica 392247:31161237 V V V D V
3 U. de ChileU. de Chile 392232:19131165 V D D V V
4 EvertonEverton 362337:25121067 V D V V E
5 PalestinoPalestino 362234:3041138 V D V V D
6 LimacheLimache 332243:3491039 V V D V D
7 ÑublenseÑublense 322328:31-3887 D D D D V
8 Dep. ConcepciónDep. Concepción 302224:25-19310 D V E V V
9 La SerenaLa Serena 302234:35-1796 V V E V E
10 CoquimboCoquimbo 292231:310859 D D V D E
11 O'HigginsO’Higgins 272228:35-78311 V D D E D
12 Audax ItalianoAudax Italiano 252225:31-6679 V D E E E
13 HuachipatoHuachipato 252129:39-107410 E D D D D
14 CobresalCobresal 242334:44-107313 V D V E D
15 U. de ConcepciónU. de Concepción 222217:37-206412 D D V D D
16 U. La CaleraU. La Calera 142218:40-223514 D D E D D
Gerald Rosales Cid
Gerald Rosales Cid
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