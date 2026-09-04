Fabián Hormazábal acusó problemas físicos y su presencia contra el elenco aurinegro se mantiene en incertidumbre.

Universidad de Chile tiene una seria duda para recibir a Coquimbo Unido por la fecha 22 de la Liga de Primera: la escuadra azul puede perder a una de sus mayores figuras. ¿De quién se trata?

En la previa del compromiso contra el elenco aurinegro, Emisora Bullanguera reportó que Fabián Hormazábal arriesga quedar fuera. Durante los últimos días, el lateral derecho acusó problemas físicos.

Y si bien aún no ha sido descartado contra el vigente campeón, su presencia se mantiene en incertidumbre. Tendrá que ser evaluado por el cuerpo técnico con rigurosidad en las siguientes horas.

“No entrenó a la par de sus compañeros en la jornada de hoy (jueves 3 de septiembre) en el CDA, lo que mantiene en suspenso su participación ante los piratas por la fecha 22 del torneo”, lanzó el sitio.

Luego, agregó: “Así las cosas, Fabián Hormazábal vivirá un día clave este viernes, donde la U tendrá su último entrenamiento de cara al crucial encuentro ante Coquimbo Unido”.

Fabián Hormazábal preocupa a Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Universidad de Chile recibe a Coquimbo Unido

Cabe consignar que por contraparte, el cuerpo técnico tiene la opción de convocar a Octavio Rivero. El delantero uruguayo completó una semana de prácticas con total normalidad.

Dos importantes detalles para el duelo entre Universidad de Chile y Coquimbo Unido, que se disputará este sábado 5 de septiembre. Será desde las 20:00 horas en el Estadio Nacional.