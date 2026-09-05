El entrenador Fernando Gago mueve la pizarra en Universidad de Chile para intentar volver al triunfo esta noche ante Coquimbo Unido.

Este sábado se sigue disputando la fecha 22 de la Liga de Primera 2026 y el plato de fondo de la jornada lo protagonizan Universidad de Chile y Coquimbo Unido, que se enfrentan esta noche en el Estadio Nacional.

Los azules vuelven a Ñuñoa buscando retomar la senda del triunfo, pues llevan dos derrotas consecutivas, incluido el Superclásico del 23 de agosto.

Luego de la caída del pasado fin de semana ante Universidad de Concepción, el entrenador Fernando Gago mueve el equipo, donde el gran damnificado es el defensor venezolano Bianneider Tamayo, que es relegado al banco de suplentes.

Pero no es el único, pues el técnico argentino dejó fuera de la convocatoria a Ignacio Vásquez. Además, sacó de los inicalistas a Fabián Hormazábal y Maximiliano Guerrero.

Otra novedad en la U es que estará entre las alternativas el delantero uruguayo Octavio Rivero, quien llegó como uno de los refuerzos a inicio de año, pero llevaba siete meses fuera por una lesión en la rodilla por la que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.

La formación confirmada de U. de Chile: Gabriel Castellón; Nicolás Fernández, Matías Zaldivia, Nicolás Ramírez, Marcelo Morales; Charles Aránguiz, Lucas Barrera, Tobías Reinhart; Agustín Arce, Eduardo Vargas y Gonzalo Reyna.

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Formación Universidad de Chile vs. Coquimbo Unido.

¿A qué hora es el partido de U. de Chile vs. Coquimbo Unido?

El partido entre Universidad de Chile y Coquimbo Unido se disputa este sábado 5 de septiembre a partir de las 20:00 horas en el Estadio Nacional.

En síntesis

U. de Chile y Coquimbo Unido juegan la fecha 22 en el Estadio Nacional.

juegan la fecha 22 en el Estadio Nacional. Fernando Gago relegó a Bianneider Tamayo a la banca y excluyó a Ignacio Vásquez.

a la banca y excluyó a Ignacio Vásquez. Octavio Rivero vuelve a las citaciones tras siete meses inactivo por lesión de rodilla.