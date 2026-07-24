El partido de la Liga de Primera que irá GRATIS por TV abierta este fin de semana

La espera terminó. Este fin de semana regresa la Liga de Primera 2026 con el inicio de la segunda rueda y los hinchas podrán disfrutar de un partido completamente gratis por televisión abierta gracias al acuerdo entre Canal 13, TNT Sports y la ANFP.
El encuentro escogido para esta fecha será el que animarán Huachipato y Cobresal, este sábado 25 de julio en el Estadio Huachipato CAP Acero de Talcahuano, desde las 17:30 horas.
Huachipato y Cobresal se ven las caras en el CAP de Talcahuano (Photosport).
El compromiso asoma como uno de los más atractivos de la jornada, ya que ambos equipos llegan con objetivos importantes. Huachipato intentará hacerse fuerte como local para seguir en la pelea por los puestos de clasificación a torneos internacionales, mientras que Cobresal buscará sumar puntos clave para alejarse de la zona de descenso.
El duelo será transmitido gratis por Canal 13, a través de T13 En Vivo (señal 2 del 13). Además, también estará disponible para los suscriptores de TNT Sports Premium, que emitirá el compromiso de forma íntegra.
Predicción fútbol chileno: el resultado exacto de Colo Colo vs. Deportes Limache, según la IA
Así marcha la tabla de posiciones de la Liga de Primera
|Pos.
|Club
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|Colo-Colo
|15
|12
|0
|3
|29
|12
|17
|36
|2
|U. Católica
|15
|8
|2
|5
|35
|20
|15
|26
|3
|U. de Chile
|15
|6
|6
|3
|17
|10
|7
|24
|4
|Coquimbo Unido
|15
|7
|3
|5
|22
|18
|4
|24
|5
|Palestino
|15
|7
|3
|5
|23
|21
|2
|24
|6
|Huachipato
|15
|7
|2
|6
|23
|22
|1
|23
|7
|Everton
|15
|6
|4
|5
|19
|15
|4
|22
|8
|Ñublense
|15
|5
|7
|3
|18
|19
|-1
|22
|9
|Deportes Limache
|15
|6
|3
|6
|30
|23
|7
|21
|10
|O’Higgins
|15
|6
|2
|7
|19
|22
|-3
|20
|11
|Univ. Concepción
|15
|5
|4
|6
|13
|26
|-13
|19
|12
|La Serena
|15
|4
|6
|5
|21
|25
|-4
|18
|13
|Audax Italiano
|15
|4
|4
|7
|18
|21
|-3
|16
|14
|Concepción
|15
|4
|2
|9
|14
|23
|-9
|14
|15
|Cobresal
|15
|4
|1
|10
|19
|29
|-10
|13
|16
|U. La Calera
|15
|3
|3
|9
|14
|28
|-14
|12