Ex Universidad de Chile y Universidad Católica sorprende en el mercado: rechazó una oferta desde Irak

El ex jugador de la Universidad de Chile y Universidad Católica hizo noticia y rechazó una extraña oferta.

El mercado de pases sigue con todo en el mundo entero, en donde los distintos clubes buscan poder reforzarse para lo que será un nuevo inicio de temporada o la segunda parte del año.

En las últimas horas, hay un jugador chileno con pasado en la Universidad de Chile y Universidad Católica que ha hecho noticia dentro del mercado de pases.

Se trata del atacante nacional, Francisco Arancibia, quien hoy milita en el Deportivo Garcilaso de Perú y que recibió una importante oferta de una extraña liga, la que rechazó por completo.

Según indicó el periodista Enrique Vega en su cuenta de ‘X’, el delantero chileno rechazó una oferta del Erbil SC de Irak, quien hizo una importante oferta por el jugador, pero que este mismo rechazó por completo.

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El atacante de 29 años decidió no aceptar esta propuesta y seguir en el conjunto peruano hasta finales del 2026, que es hasta donde tiene contrato vigente.

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De esta forma, Francisco Arancibia seguiría en el fútbol peruano en lo que será esta segunda parte del año y defenderá la camiseta del Deportivo Garcilaso, dejando atrás esta importante oferta desde el fútbol iraquí.