Copa Chile este domingo 5 de julio: se juegan 9 partidos y solo 4 serán transmitidos por TNT Sports

La Copa Chile 2026 sigue sumando acción en una temporada donde los distintos equipos buscan avanzar en uno de los torneos más tradicionales del fútbol chileno.
Este domingo 5 de julio habrá una extensa jornada cargada de fútbol, con un total de nueve compromisos repartidos en distintas ciudades del país y con presencia de equipos tanto de Primera División como de la Primera B.
Uno de los encuentros que destaca es el que animarán Santiago Wanderers ante Universidad de Chile en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, duelo válido por la fecha 5.
Caturros y Azules van por un triunfo en la Copa Chile | FOTO: Andres Pina/Photosport
Sin embargo, pese a la gran cantidad de partidos programados, no todos podrán seguirse por televisión, ya que solo cuatro encuentros contarán con transmisión a través de TNT Sports.
Partidos de HOY en el Mundial 2026: quiénes juegan este domingo 5 de julio y cómo ver en Chile
En Bolavip Chile te traemos la programación completa de los partidos por Copa Chile de este domingo 5 de julio.
Estos son los encuentros programados para HOY en la Copa Chile:
- 12:30 horas | Deportes La Serena vs. Deportes Antofagasta – Grupo C
- 12:30 horas | Santiago Wanderers vs. Universidad de Chile – Grupo D- TNT SPORTS PREMIUM y HBO MAX.
- 15:00 horas | Universidad de Concepción vs. Rangers – Grupo F
- 15:00 horas | Cobresal vs. Cobreloa – Grupo C
- 15:00 horas | Deportes Puerto Montt vs. Huachipato – Grupo H
- 15:00 horas | Ñublense vs. Curicó Unido – Grupo F- TNT SPORTS PREMIUM y HBO MAX.
- 16:00 horas | Deportes Santa Cruz vs. Audax Italiano – Grupo G
- 17:30 horas | Unión Española vs. O’Higgins – Grupo E- TNT SPORTS PREMIUM y HBO MAX.
- 20:00 horas | Deportes Limache vs. San Marcos – Grupo A- TNT SPORTS PREMIUM y HBO MAX.