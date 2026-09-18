El formado en Santiago Wanderers envió regalos a toda la delegación porteña previo a la final en el Estadio Santiago Bernabéu.

En España esrtá todo listo y dispuesto para la final de la Copa Intercontinetal Sub 20, donde Santiago Wanderers buscará dar la gran sorpresa a nivel mundial ante el Real Madrid, el último campeón de la UEFA Youth League.

Por el lado del equipo chileno, ya dieron el batacazo a nivel continental al coronarse en la Copa Libertadores Sub 20, un título inédito para nuestro país, por lo que varios hinchas wanderinos emprendieron viaje a Madrid.

Se esperan cerca de 3.500 seguidores del cuadro Caturro en la capital española, que se harán sentir este sábado en el Estadio Santiago Bernabéu.

Y en la previa, el futbolista chileno Lucas Cepeda, formado en Santiago Wanderers, hizo un tremendo gesto con los juveniles del Decano, enviando un regalo a cada uno de quienes son parte de la delegación.

El extremo que juega en el Elche, no pudo visitar a sus compatriotas, pues este viernes juega de visita ante el Espanyol en Barcelona, en el inicio de la séptima fecha de La Liga.

Pero se las ingenió para hacer llegar varias camisetas del Elche, con su número y apellido, que fueron entregadas por el histórico Moisés Villarroel.

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Mira el VIDEO a continuación:

¿Cuándo y a qué hora es la final entre Real Madrid vs. Santiago Wanderers?

La Copa Intercontinental Sub 20 entre Real Madrid y Santiago Wanderers se disputa este sábado 19 de septiembre a las 07:30 horas de Chile en el Estadio Santiago Bernabéu.

Esta final se podrá ver a través de TNT Sports Premium y HBO Max, también en ESPN 5 y Disney+ Premium.