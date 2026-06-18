Tras U. de Chile vs. O’Higgins: así queda la tabla de posiciones en la Liga de Primera

Así quedó la tabla de posiciones en el fútbol chileno tras el U. de Chile vs O'Higgins.

Universidad de Chile y O’Higgins de Rancagua hoy se ponían al día dentro de la Liga de Primera, en lo que era un atractivo encuentro que se disputaba en el Estadio Nacional.

En lo que fue un apretado duelo, Universidad de Chile volvió a los abrazos y venció por 2-0 a O’Higgins de Rancagua gracias a los goles de Bianneider Tamayo e Ignacio Vásquez.

Con este resultado, la Universidad de Chile escaló al tercer lugar de la tabla de posiciones con 24 unidades, mientras que O’Higgins de Rancagua se mantiene en el décimo lugar con 20 puntos.

En lo que será la próxima fecha, que será el inicio de la segunda rueda, los ‘Azules’ se enfrentarán ante Audax Italiano en condición de visitante, mientras que los ‘Celestes’ también serán visita ante Deportes Concepción.

La U se impuso ante O’Higgins | Foto: Photosport

ASÍ QUEDA LA TABLA DE POSICIONES EN LA LIGA DE PRIMERA