Los Albos tienen su estreno este sábado ante Deportes Recoleta por Copa Chile.

Colo Colo afina detalles para su debut en la Copa Chile, pero no todo son buenas noticias. A pocas horas del duelo ante Deportes Recoleta, el “Cacique” sufrió la baja de Javier Correa por lesión, encendiendo las alarmas en la ofensiva alba.

La información fue confirmada junto a la lista de citados entregada por el técnico Fernando Ortiz, donde el delantero argentino no aparece debido a problemas físicos.

Una ausencia sensible, considerando que estaba llamado a ser una de las principales cartas en ataque. Ante este escenario, el cuerpo técnico movió piezas y sorprendió con una inesperada inclusión.

Raipán, la gran novedad en la citación

La principal sorpresa en la nómina es la presencia del juvenil Felipe Raipán, quien asoma como alternativa ofensiva tras la baja de Correa. El joven delantero no había entrenado como titular durante la semana, pero igualmente se ganó un lugar en el banco.

Raipán es descrito como un atacante con buen juego aéreo y velocidad, cualidades que generan ilusión respecto a su proyección. Con 1,79 metros de estatura, aparece como una opción distinta para el ataque albo.

Raipán es nuevamente citado en Colo Colo y podría tener su chance dorada ante Recoleta.

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De cara al encuentro, todo indica que la delantera titular estaría compuesta por Maxi Romero y Lautaro Pastrán, mientras que el juvenil esperará su oportunidad desde la suplencia junto a Yastin Cuevas.

Colo Colo enfrentará este sábado a Deportes Recoleta en el Estadio Santa Laura, en un grupo E que también integran O’Higgins y Unión Española. El objetivo del Cacique es claramente comenzar con un triunfo y alcanzar a sus rivales, que ya suman tres puntos en el certamen.

La citación de Colo Colo: