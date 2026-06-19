Brasil consiguió su primer triunfo en el Mundial 2026, donde goleó por 3-0 a Haití en la segunda fecha de la fase de grupos.

Este viernes se continuó desarrollando la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026, en la que Brasil logró su primer triunfo frente a Haití.

La Verdeamarela goleó por 3-0 a los caribeños, con doblete de Matheus Cunha (23’ y 36’) y otro tanto de Vinícius Junior, quien abrochó la victoria en los descuentos del primer tiempo (45+3’).

Au que no todo fue celebración para los dirigidos por Carlos Ancelotti, ya que a los 40’ salió lesionado el delantero Raphinha.

La figura del Barcelona encendió las alarmas en el gigante sudamericano, pues habría presentado una dolencia muscular. Cabe recordar que la selección brasileña ya tiene fuera a Neymar, quien aún no puede debutar en este Mundial.

Raphinha salió lesionado en el primer tiempo. (Foto: Dan Mullan/Getty Images)

Pese a aquello, con este resultado Brasil sube al primer lugar del Grupo C con cuatro puntos, superando por diferencia de goles a Marruecos.

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Los ‘Leones del Atlas’ están en la segunda posición con los mismos puntos tras imponerse por 1-0 a Escocia esta tarde en Boston.

Mientras que Haití es el colista absoluto con dos derrotas y sin sumar puntos ni anotar goles.

En la tercera y última fecha Brasil enfrentará a Escocia, donde buscará asegurar el liderato del grupo y avanzar a dieciseisavos de final. Este partido se jugará el próximo miércoles 24 de junio a las 18:00 horas en Miami.

La tabla de posición del Grupo C del Mundial 2026:

Pos. Equipo PTS J G E P GF GC Dif. 1 Brazil 4 2 1 1 0 4 1 +3 2 Morocco 4 2 1 1 0 2 1 +1 3 Scotland 3 2 1 0 1 1 1 0 4 Haiti 0 2 0 0 2 0 4 -4

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