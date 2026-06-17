Una nueva muerte enluta al fútbol chileno, que pierde a una de sus voces más recordadas y queridas, marcando varias campañas de La Roja.

El fútbol chileno sigue de duelo luego del fallecimiento del reportero gráfico Marco Muga el pasado lunes, pues ahora se sumó la muerte de un recordado relator, que quedó en la historia por darle voz a una extraordinaria campaña de la Selección Chilena.

Se trata de Hans Marwitz, quien falleció este miércoles a los 85 años, dejando una gran huella en los medios de comunicación del país.

Su trayectoria comenzó a los 19 años en Radio Corporación en 1960, previo al Mundial de 1962 que se celebró en Chile. Luego pasó por emisoras como Nacional, Cooperativa y BioBío.

Hans Marwitz en su etapa en ESPN-Radio BioBío.

Pero donde más se le recuerda es en las transmisiones deportivas de Canal 13, señal a la que llegó a finales de los años ’80 y transmitió los mundiales de Italia 1990, Estados Unidos 1994 y Francia 1998. En este último relató la campaña de la Selección Chilena que llegó a octavos de final.

Pero su narración más recordada fue la del agónico gol de un joven Reinaldo Navia ante Argentina en Londrina, que le dio a Chile la clasificación para los Juegos Olímpicos de Sídney 2000, donde La Roja terminaría consiguiendo una histórica medalla de bronce.

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En el año 2006 el Club Social y Deportivo Colo Colo le entregó el Premio Raúl Prado Cavada, en reconocimiento a su destacada trayectoria y aporte al deporte nacional.

Desde Bolavip Chile, le mandamos nuestras condolencias a la familia y amigos del ‘Gringo’ Marwitz en este difícil momento.

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En síntesis