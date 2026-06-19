El DT de Universidad de Chile evidenció malestar frente a los medios de comunicación. Una situación que preocupa al mundo azul.

Universidad de Chile encendió las alarmas por el estado de salud de Fernando Gago. El entrenador debió ser intervenido quirúrgicamente, lo que tiene a los hinchas estudiantiles en tensión.

A pesar de que ello se informó el día después de la victoria contra O’Higgins, el estratega ya había evidenciado problemas en la conferencia de prensa que se realiza habitualmente post-partido.

Así quedó exhibido en el registro del club a través de YouTube. En el minuto 7:23 de la pieza original, el DT hace una mueca de dolor y, en medio de un profundo suspiro, toma su botella de agua.

Luego, en el minuto 12:00, concluye con la ronda de preguntas y se dispone a abandonar la sala en la que se ubicaba. En ese preciso instante, confirmó que algo andaba mal.

Se levanta de su asiento y su cara cambia drásticamente: el sufrimiento era notable en el retirado futbolista de 40 años. Horas más tarde, la escuadra universitaria reveló su situación. Afortunadamente, se encuentra estable.

La primera mueca de dolor de Fernando Gago en conferencia de prensa. (Foto: Club Universidad de Chile)

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VIDEO: Fernando Gago preocupa a Universidad de Chile

** Revisar minuto 7:23 (primer indicio de molestia) y 12:00 (se levanta de su asiento con gestos de dolor).