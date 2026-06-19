¡Alarma en el Mundial 2026! Brasil sufre dramática lesión de otra de sus figuras ante Haití

Mientras en Brasil esperan por la recuperación de Neymar, ahora suman una nueva baja para lo que resta del Mundial 2026.

Este viernes Brasil afrontaba su segundo partido por el Grupo C en el Mundial 2026, donde enfrentaba a Haití con grandes expectativas, tras su estreno donde empató 1-1 con Marruecos.

Pero cuando todo estaba pintando para ser una fiesta en Philadelphia, la Verdeamarela sufrió la lesión de una de sus figuras, titular indiscutido para el entrenador Carlo Ancelotti.

Se trata del delantero Raphinha, que no pudo seguir jugando, al parecer por una dolencia muscular, por lo que fue sustituido a los 40 minutos tras lanzarse al piso, luego del tercer gol de la Canarinha convertido por Matheus Cunha.

Si bien salió de la cancha por cuenta propia, su cara lo decía todo al momento de abandonar y dar paso al ingreso de Rayan, mientras que el técnico italiano intentó consolarlo.

El jugador del Barcelona estaba siendo uno de los más destacados del partido, incluso le anularon un gol por posición de adelanto a los 12 minutos.

Ahora hay que esperar la revisión médica y las pruebas que le hagan al futbolista de 29 años, pero de ser un desgarro es muy probable que se pierda lo que resta de la Copa del Mundo.

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Raphinha tuvo que abandonar el partido de Brasil vs. Haití. (Foto: Dan Mullan/Getty Images)

Raphinha tuvo que ser sustituido a los 40 minutos. (Foto: Dan Mullan/Getty Images)

Cabe recordar que el oriundo de Porto Alegre venía de una exitosa temporada con los culé, donde fue campeón de La Liga y la Supercopa de España.

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La baja de Raphinha se suma a la de Neymar, quien todavía no se pude estrenar en este Mundial y su debut estaría siendo postergado para los dieciseisavos de final.

En síntesis