Luego de su derrota en Copa Chile, el DT decidió dar un paso al costado.

Golpe total en La Florida. Audax Italiano no solo cayó en su debut por Copa Chile, sino que además sufrió una consecuencia inmediata: Gustavo Lema dejó de ser el entrenador del equipo tras la sorpresiva derrota 1-0 ante Deportes Santa Cruz.

El resultado pegó fuerte en el elenco itálico, considerando que enfrentaban a un rival que marcha en la parte baja de la Primera B. El mal rendimiento y la presión de los hinchas terminaron por sentenciar la salida del técnico argentino, quien ya venía siendo cuestionado en las últimas semanas.

Tras el pitazo final, el ambiente fue más que tenso. Los hinchas explotaron contra Lema, quien respondió con gestos hacia la tribuna, pidiendo disculpas y agradeciendo el apoyo recibido durante su paso por el club.

“Decidí dar un paso al costado”

En conferencia de prensa, el propio entrenador confirmó su salida diciendo “Decidí dar un paso al costado”, señaló, explicando que su decisión también fue una forma de responder al mal momento del equipo y a las expectativas de la hinchada.

“El gesto fue a la gente que viene y apoya al equipo, que obviamente espera otros resultados. Estoy muy agradecido a Audax y al fútbol chileno”, agregó el argentino, cerrando su ciclo en buenos términos.

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Lema había asumido en el segundo semestre de 2025, reemplazando a Juan José Ribera, y logró clasificar al equipo a la Copa Sudamericana. Sin embargo, la eliminación en fase de grupos y el irregular presente terminaron desgastando su proceso.

Con este escenario, Audax Italiano queda sin entrenador en un momento complejo, ya que marcha colista en su grupo de Copa Chile —junto a Magallanes, aunque con un partido menos— y el fantasma del descenso le respira en la nuca en la Liga de Primera.