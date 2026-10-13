Universidad Católica vs Audax Italiano: revelan la nueva fecha tentativa para el duelo suspendido

En las últimas horas dieron a conocer la nueva fecha tentativa para el duelo pendiente entre Universidad Católica y Audax Italiano.

Universidad Católica y Audax Italiano no pudieron disputar su partido correspondiente por la 24° fecha de la Liga de Primera debido al brutal aluvión que se vivió en la comuna de Las Condes hace unos días.

La catástrofe que paralizó todo en el país, hizo tomar a la ANFP la decisión de suspender este compromiso para poner todo el foco en lo que era esta emergencia a nivel nacional.

Ahora, desde la ANFP tienen el gran objetivo de poder encontrar una fecha para programar este duelo, en donde en las últimas horas ha aparecido una opción para que ‘Cruzados’ y ‘Tanos’ puedan enfrentarse.

Según informó el medio partidario ‘Punto Cruzado’, la nueva alternativa para poder disputar este partido sería para la Fecha FIFA en el mes de noviembre, la que sería a mediados del mes mencionado, cuando la Selección Chilena dispute sus amistosos ante Colombia.

La nueva fecha tentativa para este duelo | Foto: Photosport

Con este nuevo panorama, desde la ANFP buscarán confirmar a la brevedad la nueva fecha para disputar este importante duelo en el fútbol chileno, el que es vital para la recta final del torneo.

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