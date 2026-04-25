“No puede ser tan malo”: El jugador más criticado de la UC tras el primer tiempo ante U. de Chile

El Clásico Universitario entre Universidad de Chile y Universidad Católica dejó un primer tiempo marcado por el dominio del cuadro azul, en un encuentro disputado en el Estadio Nacional.

Desde el inicio, el Romántico Viajero intentó imponer condiciones con mayor intensidad, presión alta y protagonismo ofensivo, lo que tuvo premio rápidamente. A los 15 minutos, Juan Martín Lucero aprovechó un rebote en el área cruzada tras un tiro de esquina para decretar el 1 a 0 parcial.

La UC, en tanto, tuvo dificultades para asentarse en el partido y sostener la posesión, viéndose obligada a replegarse por largos pasajes del primer tiempo.

Vicente Bernedo, blanco de críticas tras el primer tiempo

El más cuestionado en la Franja fue el arquero Vicente Bernedo, quien se mostró inseguro en varias acciones de peligro generadas por la U, lo que generó dudas en el fondo cruzado durante lo que va del encuentro.

Las intervenciones del portero de 25 años no convencieron en un partido de alta exigencia, lo que rápidamente provocó reacciones entre los hinchas cruzados en redes sociales.

“No puede ser tan malo”, “Basta de Bernedo”, “Ya es insostenible” y “Ya no fue”, fueron algunos de los comentarios que se replicaron en X (ex Twitter).

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Vicente Bernedo mostró inseguridad en el primer tiempo ante la U | FOTO: Martin Thomas/Photosport

De esta manera, el formado en San Carlos de Apoquindo se transformó en uno de los nombres más observados en un duelo que aún sigue abierto y con mucho por definirse en el segundo tiempo.

Los comentarios de los hinchas contra Vicente Bernedo:

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