VIDEO | Temporal en Chile deja graves daños en un importante estadio del fútbol chileno

El temporal causa estragos en Chile y así lo ha sufrido uno de los grandes recintos deportivos del país.

El fuerte temporal que afecta hoy en día a gran parte de Chile, ha dejado graves consecuencias principalmente en el sur de nuestro país, en donde las familias han sufrido en demasía con lo que ha sido la gran cantidad de lluvia y el viento en alta intensidad, el que ha causado estragos en la población.

Dentro de la gran cantidad de problemas que ha causado este temporal, uno de los principales recintos deportivos de nuestro país ha sufrido serios problemas, generando gran preocupación por la situación que vive.

Se trata del Estadio Germán Becker de Temuco, el que sufrió diversos daños en lo que es su infraestructura producto de las intensas lluvias y fuertes vientos, algo que ha mantenido en alerta a las autoridades.

En las últimas horas se dieron a conocer diversos videos sobre los estragos que ha generado el temporal en el sur en el Estadio Germán Becker, en donde la techumbre de aquel recinto ha sido el principal damnificado.

Desde la Región de la Araucanía están más que atentos a lo que es la situación de este recinto y todas las localidades ante los serios problemas que ha generado este temporal, que aún tiene varios días más de lluvias y vientos.

VIDEO: REVISA LA SITUACIÓN DEL GERMÁN BECKER DE TEMUCO

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