Histórico de U. de Chile aprueba a Gonzalo Reyna: “Tiene cositas importantes, pero…”

Héctor Hoffens le puso el visto bueno al rendimiento exhibido por el refuerzo argentino de Universidad de Chile.

Universidad de Chile derrotó a Unión San Felipe por la última fecha de la fase de grupos de Copa Chile. En tal encuentro, Gonzalo Reyna sumó su segunda participación en el elenco azul.

Y para Héctor Hoffens, el ariete argentino tiene elementos para destacar. Así lo expresó en conversación con BOLAVIP Chile: le puso el visto bueno al refuerzo de la escuadra universitaria.

Sin embargo, llamó al zurdo de 19 años a demostrar sus pergaminos contra conjuntos más complejos de abordar. Le tiene fe para el desenlace de la temporada.

“Tiene varias cositas importantes. Es un jugador profundo, que lleva bien la pelota. Se nota que juega bien al fútbol, pero hay que verlo con un equipo de mayor envergadura“, lanzó.

“Lo más importante es que la U ganó. Hay algunos que dicen que es un equipo del ascenso, que no le va bien, pero contra la U todos los equipos chicos se agrandan“, agregó.

Gonzalo Reyna llama la atención de Héctor Hoffens. (Foto: Club Universidad de Chile)

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Una nueva oportunidad para Gonzalo Reyna en Universidad de Chile

Luego de su participación contra Unión San Felipe, el futbolista en cuestión se prepara para el siguiente compromiso: será contra Palestino por la fecha 18 de la Liga de Primera.

¿Cuándo se jugará? Está pactado para este domingo 9 de agosto, desde las 20:00 horas, en el Estadio Nacional.