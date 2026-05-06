Tras caer ante Brasil: cuándo y contra quién jugará Chile Sub 17 Femenino el playoff y cómo clasifica al Mundial

La Roja Sub 17 Femenina cayó ante Brasil en la tanda de penales, tras un duelo muy parejo que terminó igualado en el tiempo reglamentario.

En el Estadio Defensores del Chaco, la Selección Chilena Sub 17 Femenina no logró avanzar a la final del Sudamericano de la categoría tras caer en la tanda de penales ante Brasil.

En los 90 minutos reglamentarios, la Roja y la Canarinha igualaron 2-2 en un partido intenso, disputado y con pasajes de buen fútbol por parte del combinado nacional.

Las dirigidas por Vanessa Arauz mostraron carácter y competitividad frente a una de las grandes potencias del continente, pero desde los doce pasos la Verdeamarela fue más certera y terminó quedándose con la clasificación al Mundial de Marruecos.

Chile mostró carácter ante la Canarinha | FOTO: Richard Ramírez – Comunicaciones FFCh

Ahora, la Roja juvenil deberá disputar los playoffs, instancia en la que aún mantiene opciones de clasificación a la próxima cita planetaria.

¿Contra quién deberá jugar la Chile por el playoff del Sudamericano?

Chile enfrentará a Ecuador por una de las rondas de playoffs estipuladas en la Conmebol.

¿Cuándo deberá jugar Chile Sub 17 Femenino ante Ecuador?

El partido está pactado para el sábado 9 de mayo de 2026 en horario por confirmar por la Conmebol.

¿Cómo clasifica Chile Sub 17 Femenino al Mundial de Marruecos 2026?

El ganador del duelo entre Chile y Ecuador obtendrá la clasificación directa al Mundial de Marruecos 2026.