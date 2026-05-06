Tras caer ante Brasil: cuándo y contra quién jugará Chile Sub 17 Femenino el playoff y cómo clasifica al Mundial

En el Estadio Defensores del Chaco, la Selección Chilena Sub 17 Femenina no logró avanzar a la final del Sudamericano de la categoría tras caer en la tanda de penales ante Brasil.
En los 90 minutos reglamentarios, la Roja y la Canarinha igualaron 2-2 en un partido intenso, disputado y con pasajes de buen fútbol por parte del combinado nacional.
Las dirigidas por Vanessa Arauz mostraron carácter y competitividad frente a una de las grandes potencias del continente, pero desde los doce pasos la Verdeamarela fue más certera y terminó quedándose con la clasificación al Mundial de Marruecos.
Chile mostró carácter ante la Canarinha | FOTO: Richard Ramírez – Comunicaciones FFCh
Ahora, la Roja juvenil deberá disputar los playoffs, instancia en la que aún mantiene opciones de clasificación a la próxima cita planetaria.
¿Contra quién deberá jugar la Chile por el playoff del Sudamericano?
Chile enfrentará a Ecuador por una de las rondas de playoffs estipuladas en la Conmebol.
¿Cuándo deberá jugar Chile Sub 17 Femenino ante Ecuador?
El partido está pactado para el sábado 9 de mayo de 2026 en horario por confirmar por la Conmebol.
¿Cómo clasifica Chile Sub 17 Femenino al Mundial de Marruecos 2026?
El ganador del duelo entre Chile y Ecuador obtendrá la clasificación directa al Mundial de Marruecos 2026.