Qué pasa si Chile Sub 17 Femenino gana, empata o pierde vs. Argentina en el Sudamericano

Este domingo 3, la Selección Chilena Femenina Sub 17 enfrentará un decisivo partido ante su similar de la Selección Argentina Femenina Sub 17, en un encuentro válido por la última fecha del Sudamericano de la categoría, torneo que se está desarrollando íntegramente en Paraguay.

Las dirigidas por Vanessa Arauz comparten el primer puesto del Grupo A con la Albiceleste y son seguidas de cerca por Colombia, por lo que esta jornada será clave para definir las posiciones finales de cara a la recta decisiva del certamen.

Cabe recordar que los dos primeros del grupo avanzan directamente a semifinales, instancia en la que los ganadores de cada llave aseguran automáticamente su clasificación al Mundial Sub 17 de Marruecos.

Por su parte, el tercer lugar tendrá una última oportunidad, ya que deberá disputar un playoff por el último cupo mundialista ante uno de los perdedores de semifinales.

Si Chile gana a Argentina Sub 17:

La Selección Chilena Sub 17 asegurará el primer lugar del Grupo A, clasificará directamente a semifinales y quedará a un triunfo de sellar su clasificación al Mundial Sub 17 de Marruecos.

Si Chile empata ante Argentina Sub 17:

La Roja Sub 17 asegurará, al menos, el segundo lugar del grupo, avanzará a semifinales y quedará a una victoria de conseguir el boleto mundialista.

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Si Chile pierde ante Argentina Sub 17: